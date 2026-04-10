Colombia impone aranceles del 100% a productos de Ecuador

Colombia elevó el viernes al 100 por ciento los aranceles a las importaciones provenientes de Ecuador, en respuesta a la misma medida adoptada por Quito en medio de una crisis diplomática, informó el Ministerio de Comercio.

Los países vecinos enfrentan una disputa motivada por los reproches del presidente ecuatoriano Daniel Noboa a su homólogo Gustavo Petro por su supuesta falta de mano dura contra el crimen en la frontera.

Nos vemos forzados a modificar el Decreto 170 y nivelarlo con la nueva tarifa planteada por Ecuador", dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, en un comunicado.

Morales aseguró que el Gobierno colombiano agotó todos los esfuerzos diplomáticos y mantuvo abiertos los canales del diálogo con Quito, buscando una salida que beneficie a los dos países.

Sin embargo, no hemos logrado respuesta positiva y por el contrario, la administración del presidente Noboa anuncia un endurecimiento en el frente comercial", afirmó la ministra.

Ecuador subió los aranceles del 50% al 100% el jueves, lo que motivó que Petro ordenara el retorno "inmediato" de su embajadora a Bogotá.

"Desde el gobierno del presidente Petro hemos agotado todos los esfuerzos diplomáticos", declaró la ministra de Comercio colombiana, Diana Morales, citada en un comunicado de la cartera con el anuncio de la medida.

Tensiones entre Colombia y Ecuador

El presidente de Ecuador sustentó el alza de los aranceles a 30 por ciento, 50 por ciento y luego a 100 por ciento en la balanza comercial deficitaria con Colombia, así como en la supuesta falta de cooperación de ese país en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común de 586 kilómetros en la que hacen presencia grupos armados ilegales, como las guerrillas de izquierda dedicadas al tráfico de drogas y la extracción ilegal de oro.

Petro rechazó las acusaciones y alegó en su defensa que mantiene operaciones permanentes contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales en la frontera binacional, como lo demuestran las incautaciones de cargamentos de cocaína.

En medio de la disputa, Ecuador llamó el miércoles a consultas a su embajador en Bogotá por unas declaraciones de Petro sobre la situación del exvicepresidente Jorge Glas, a quien calificó como un preso político y suspendió mesas técnicas binacionales para hablar de comercio, energía y seguridad.

Ecuador también aumentó las tarifas de transporte de crudo por su oleoducto SOTE a petroleras que operan en el suroeste de Colombia, en un 900 por ciento a 30 dólares por barril, lo que obligó a suspender los envíos por los altos costos, según las empresas.

Colombia reportó en 2025 un superávit comercial de 1.016,5 millones de dólares con Ecuador, resultado de exportaciones por mil 846.6 millones de dólares e importaciones por 830.1 millones de dólares, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Colombia exporta principalmente a Ecuador energía eléctrica, medicamentos, vehículos, plásticos, cosméticos, insecticidas y combustibles, mientras que importa pescado, madera y aceites vegetales.

Con información de AFP y Reuters.