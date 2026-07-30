‘Cocineros’ mexicanos tras un narcolaboratorio desmantelado en Nigeria

En cualquier tribunal de Nigeria, una audiencia federal suele desarrollarse entre expedientes, escritorios de madera y estrictos protocolos judiciales. Aquella mañana, sin embargo, el escenario era completamente distinto.

El juez Musa Kakaki caminó entre recipientes industriales, bidones con sustancias químicas, bombonas de gas y enormes cubas impregnadas por un penetrante olor a solventes mientras observaba el lugar donde, según la investigación, operó el mayor laboratorio clandestino de metanfetamina descubierto hasta ahora en el país africano. La diligencia no ocurrió dentro de un edificio judicial de Lagos, sino en medio de un bosque, donde las autoridades decidieron trasladar temporalmente al tribunal para que todos los involucrados comprendieran la magnitud de la operación criminal.

Frente al juez permanecían esposados tres ciudadanos mexicanos y siete nigerianos, acusados de formar parte de una sofisticada red dedicada a producir metanfetamina, conocida internacionalmente como "cristal", "hielo" o "tina".

La escena parecía más cercana a una película policiaca que a una diligencia judicial.

El aire era prácticamente irrespirable.

Un enorme recipiente contenía metanfetamina líquida en proceso de cristalización mientras otras tinas abiertas despedían vapores provenientes de una mezcla oscura descrita por los investigadores como droga sin procesar. A pocos metros permanecían bolsas de sosa cáustica, cilindros de gas propano y diversos reactivos utilizados para fabricar la droga sintética.

La Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria (NDLEA) calificó el operativo realizado en mayo como el mayor decomiso de metanfetamina registrado en la historia del país.

Los agentes aseguraron más de dos toneladas de droga sintética y precursores químicos con un valor estimado en 360 millones de dólares, además de desmantelar lo que describieron como una "sofisticada red multimillonaria de producción nigeriano-mexicana".

Pero el hallazgo representó mucho más que un importante decomiso.

Para investigadores internacionales, confirmó que África Occidental está dejando de ser únicamente un corredor para el tráfico internacional de drogas y comienza a consolidarse como una nueva plataforma mundial de producción de metanfetamina.

Personal de la unidad de análisis forense y químico de la Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria. AFP

"Cocineros" mexicanos que exportan su experiencia

El caso de Nigeria no surgió de manera aislada.

Durante la última década, organismos internacionales han identificado una tendencia constante: especialistas mexicanos en la fabricación de drogas sintéticas —conocidos dentro del mundo criminal como "cocineros"— aparecen cada vez con mayor frecuencia en laboratorios clandestinos ubicados miles de kilómetros fuera de México.

La BBC recoge el testimonio de James Griego, responsable de operaciones antidrogas del Comando África de Estados Unidos (Africom), quien sostiene que la metanfetamina mexicana alcanzó niveles de pureza y sofisticación sin precedentes.

La han perfeccionado hasta el punto de que ahora es la versión de metanfetamina de mayor pureza y potencia", afirmó.

Incluso fue más allá al señalar que dentro del mercado ilegal existe un reconocimiento ampliamente extendido.

Cualquiera que quiera consumir metanfetamina sabe que la metanfetamina mexicana es la mejor del mundo para ese propósito", explicó el funcionario estadounidense.

De acuerdo con Africom, desde 2023 han sido intervenidos al menos 14 laboratorios operados por ciudadanos mexicanos en diversos países africanos.

Cinco fueron descubiertos tan sólo durante este año y, según Griego, cuatro de los laboratorios detectados previamente estaban ubicados precisamente en Nigeria.

De acuerdo con Africom, desde 2023 han sido intervenidos al menos 14 laboratorios operados por ciudadanos mexicanos. AFP

Sospechas apuntan hacia los grandes cárteles mexicanos

Las investigaciones internacionales todavía continúan.

No obstante, información de inteligencia compartida entre Africom y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha relacionado algunos de estos laboratorios clandestinos con dos de las organizaciones criminales más poderosas de México: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque las autoridades nigerianas mantienen abiertas las investigaciones judiciales, el patrón detectado por agencias internacionales sugiere una expansión cada vez más sofisticada de estructuras criminales capaces de trasladar conocimiento técnico, maquinaria, financiamiento y operadores especializados a otros continentes.

Durante muchos años, África Occidental fue considerada simplemente un territorio de paso.

Los cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica atravesaban diversos países africanos antes de continuar hacia Europa.

Ahora el fenómeno cambió.

La producción de drogas sintéticas permite instalar laboratorios prácticamente en cualquier parte del mundo donde existan los reactivos químicos necesarios, mano de obra disponible y suficiente aislamiento para operar sin llamar la atención.

Eso convierte a Nigeria en un territorio especialmente atractivo.

La región cuenta con amplias zonas boscosas donde resulta sencillo ocultar instalaciones clandestinas, además de puertos estratégicos que conectan rápidamente con Europa, Asia y el océano Atlántico. A ello se suman fronteras difíciles de controlar y regulaciones menos estrictas sobre determinados productos químicos empleados para fabricar metanfetamina.

La lógica económica también influye.

Según Femi Babafemi, portavoz de la NDLEA, los grupos criminales encuentran una población joven que representa simultáneamente mano de obra barata y un mercado potencial para el consumo local.

"La población también les resulta atractiva, especialmente la enorme población joven, porque con ella se consigue mano de obra barata y un mercado para el consumo local", explicó a la BBC.

El temor: que África repita la historia de otras regiones

Las autoridades observan con preocupación el crecimiento del consumo interno.

Una encuesta nacional realizada en Nigeria reveló que el 14.4% de la población adulta había consumido alguna droga ilícita, porcentaje superior al promedio mundial calculado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Al mismo tiempo, organismos especializados advierten que la disponibilidad de metanfetamina se ha expandido por África Oriental y África Meridional, donde ya circula ampliamente en países como Kenia, Tanzania y Sudáfrica.

La posibilidad de producir droga cerca de los mercados de distribución también reduce costos para las organizaciones criminales y acorta significativamente las cadenas logísticas hacia Europa y Asia.

James Griego resume el fenómeno con una frase reveladora:

Esto supone que se recorte la distancia de las cadenas de suministro hacia Asia y de la ruta hacia Europa".

El laboratorio que envenenó un bosque

Cuando los investigadores regresaron al sitio meses después del operativo, el paisaje seguía ofreciendo evidencias del tamaño de la operación clandestina.

Enormes calderos metálicos, cubas industriales, reactores improvisados y recipientes repletos de sustancias químicas permanecían abandonados bajo un cobertizo escondido entre la vegetación del suroeste de Nigeria. El lugar ya no producía metanfetamina, pero continuaba liberando vapores tóxicos que impregnaban el ambiente. La escena, documentada por la agencia AFP durante un recorrido autorizado por la Agencia Nacional para el Control de Drogas (NDLEA), reflejaba que la amenaza no terminaba con la captura de los presuntos responsables.

La propia NDLEA acudió acompañada de un soldador y un carpintero para desmontar las estructuras utilizadas en la fabricación de la droga.

La decisión no respondió únicamente a una cuestión judicial.

Las autoridades temían que el laboratorio siguiera contaminando el entorno incluso después de haber sido asegurado.

Patricia Afolabi, directora de servicios forenses de la NDLEA, explicó que el tribunal ordenó destruir completamente las instalaciones por razones medioambientales, ya que los residuos químicos almacenados como evidencia continuaban filtrándose hacia el subsuelo y desprendiendo gases altamente peligrosos.

Cuando los periodistas de AFP ingresaron al inmueble, los recipientes seguían expulsando vapores capaces de irritar las vías respiratorias, una muestra del riesgo permanente que representaba aquel sitio para las comunidades cercanas.

Bosque convertido en fábrica de droga sintética

El narcolaboratorio se encontraba oculto entre las aldeas de Abidagba e Iroto, lejos de las principales carreteras y protegido por la espesura del bosque.

La ubicación no fue casual.

Para los grupos criminales dedicados a fabricar drogas sintéticas, los espacios aislados reducen la posibilidad de ser detectados mientras facilitan el almacenamiento de toneladas de productos químicos y maquinaria especializada.

En mayo, durante el operativo, las autoridades arrestaron a diez personas y realizaron cateos simultáneos tanto en el laboratorio como en dos residencias ubicadas en uno de los sectores exclusivos de Lagos, la capital económica de Nigeria.

El saldo fue histórico: metanfetamina, precursores químicos y equipos industriales valuados en aproximadamente 360 millones de dólares fueron asegurados por las autoridades.

Expansión silenciosa de los cárteles en África Occidental

Durante años, África Occidental fue vista principalmente como una escala dentro de las rutas internacionales utilizadas para transportar cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

Sin embargo, el panorama ha cambiado con rapidez.

Especialistas consultados por la BBC y la agencia AFP coinciden en que la región está evolucionando hacia un centro de producción de drogas sintéticas gracias a la llegada de técnicos especializados y a la facilidad para obtener insumos químicos.

La metanfetamina ofrece una ventaja estratégica para las organizaciones criminales: no depende de cultivos específicos como la coca o la amapola.

Puede elaborarse prácticamente en cualquier lugar donde existan conocimientos técnicos, reactivos químicos y condiciones para ocultar las operaciones.

Eso explica por qué los laboratorios clandestinos han comenzado a multiplicarse en distintas regiones africanas.

Según un informe citado en la investigación, los decomisos de metanfetamina y las redadas contra laboratorios en Nigeria aumentan de forma sostenida desde aproximadamente 2011, conforme especialistas latinoamericanos empezaron a trasladar su experiencia hacia el continente africano.

El fenómeno no parece disminuir.

En junio pasado, otro ciudadano mexicano fue detenido durante un operativo realizado en el estado nigeriano de Oyo, considerado otro punto importante dentro de las investigaciones contra la producción clandestina de metanfetamina.

La guerra contra los cárteles adquiere dimensión global

Las investigaciones también muestran cómo el combate al narcotráfico ha dejado de ser un problema exclusivamente latinoamericano.

De acuerdo con Africom, la presión internacional ejercida sobre los grandes cárteles mexicanos podría estar favoreciendo la diversificación de sus operaciones hacia nuevos territorios.

James Griego sostiene que las organizaciones criminales mexicanas mantienen presencia internacional desde hace décadas, aunque el incremento de laboratorios clandestinos descubiertos en África demuestra una capacidad creciente para instalar centros completos de producción fuera del continente americano.

En paralelo, el comandante de Africom, Dagvin Anderson, advirtió ante el Congreso de Estados Unidos que grupos terroristas africanos reciben cada vez más recursos provenientes del narcotráfico, situación que amplía el alcance y la capacidad operativa de estas organizaciones.

El olor que despertó sospechas entre los habitantes

Mientras las agencias internacionales analizaban rutas de tráfico y vínculos entre organizaciones criminales, para los habitantes de Abidagba todo comenzó con un olor extraño.

Florence Banjo, agricultora de 59 años, recordó que durante meses un hedor intenso llegaba desde el bosque hasta su comunidad, situada aproximadamente a un kilómetro del laboratorio.

En un principio creyó que provenía de una granja porcina.

Jamás imaginó que detrás de aquel olor se escondía una fábrica clandestina de metanfetamina.

La actividad constante de camiones, maquinaria y trabajadores incluso despertó expectativas positivas entre los vecinos.

Circulaban rumores de que se construiría un desarrollo habitacional y que, finalmente, el camino de acceso a la comunidad sería pavimentado.

Escuchamos rumores de que iban a construir allí una urbanización, y me alegré porque por fin iban a asfaltar la carretera que conduce a nuestra aldea", relató a AFP.

La ilusión terminó cuando las autoridades irrumpieron en el lugar y descubrieron que la obra en construcción ocultaba una operación internacional de producción de drogas sintéticas.

Nos quedamos decepcionados", resumió la agricultora.

Nigeria responde con una estrategia inédita

La decisión de trasladar una audiencia judicial hasta el interior del laboratorio clandestino envió un mensaje que trascendió el proceso penal.

Las autoridades nigerianas pretendían mostrar que la lucha contra el narcotráfico también se libra en el terreno donde operan las organizaciones criminales.

Para la NDLEA, exhibir ante el juez las dimensiones reales del laboratorio permitía comprender el alcance ambiental, económico y social de una estructura que había permanecido oculta entre la vegetación.

James Taalba, subcomandante de narcóticos de la agencia, aseguró que el país está preparado para enfrentar este nuevo desafío.

Estamos preparados. Contamos con personas capaces de frenar una situación así", declaró a AFP.

Por su parte, Femi Babafemi insistió en que Nigeria no permitirá convertirse en un refugio para organizaciones internacionales dedicadas a la producción de drogas sintéticas.