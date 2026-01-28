Un ciervo entra a un banco y desata un enfrentamiento con la policía | VIDEO

Un “peculiar” enfrentamiento tuvo lugar en una sucursal bancaria de Long Island, Nueva York, cuando un ciervo salvaje irrumpió en el interior del edificio tras romper una de las ventanas, activando las alarmas de seguridad y provocando destrozos mientras intentaba escapar.

El incidente ocurrió el domingo 18 de enero en una sucursal del Webster Bank, cuando la central de emergencias del Departamento de Policía del Condado de Suffolk recibió una alerta por la activación del sistema antirrobo. Ante la posibilidad de un allanamiento o robo, los agentes acudieron rápidamente al lugar preparados para intervenir.

¿Ciervo roba banco?

Al llegar al banco, los oficiales se encontraron con una escena completamente inesperada. En lugar de sospechosos, descubrieron a un ciervo salvaje corriendo desorientado por el interior del local, rodeado de vidrios rotos y mobiliario dañado.

De acuerdo con el informe policial, el animal había ingresado al edificio tras romper una ventana exterior, posiblemente en un intento desesperado por huir o refugiarse.

Videos difundidos posteriormente por la propia policía muestran al ciervo desplazándose rápidamente entre los mostradores, escritorios y sillas de la sala de espera, mientras los agentes trataban de contener la situación sin poner en riesgo al animal ni a terceros. Las imágenes evidencian el nivel de estrés del ciervo, que intentaba evadir a los oficiales mientras causaba daños en su recorrido.

Ante este escenario, la prioridad de los agentes cambió de inmediato. El operativo se enfocó en garantizar la seguridad del animal, evitar que saliera a la vía pública y reducir el riesgo de que se lastimara o provocara un accidente.

Los policías aseguraron el perímetro del banco y, con movimientos controlados y sin recurrir a la fuerza, lograron crear una ruta de salida segura.

Tras varios minutos de maniobras cuidadosas, los oficiales consiguieron guiar al ciervo fuera del edificio y devolverlo a un área segura, sin que se registraran lesiones ni entre el personal policial ni en el propio animal. Tampoco se reportaron civiles heridos durante el incidente, aunque sí daños materiales dentro de la sucursal.

Una vez resuelta la situación, el Departamento de Policía del Condado de Suffolk informó sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales, utilizando un tono distendido que rápidamente llamó la atención del público. En su comunicado, la fuerza cerró el caso con una frase que se volvió viral: “El ciervo no fue acusado en este caso, vive para entrar a otro banco otro día”.

Especialistas en fauna silvestre explican que este tipo de episodios no son del todo inusuales en regiones como Long Island, donde zonas urbanas y suburbanas conviven estrechamente con hábitats naturales. Ciervos y otros animales pueden desorientarse, buscar alimento o refugio, o ingresar accidentalmente a espacios cerrados.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de no acercarse ni intentar ayudar por cuenta propia a animales salvajes en situaciones similares, y de contactar de inmediato a la policía o a los servicios de control animal.