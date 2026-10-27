El ciclón Arnab toca tierra en India; 100 mil evacuados

Vientos huracanados y lluvias torrenciales azotaron la costa sureste de India este miércoles cuando el ciclón Arnab tocó tierra, lo que obligó a casi 100 mil personas a evacuar sus hogares en dos estados, informaron las autoridades.

Arnab golpeó Andhra Pradesh como una "tormenta ciclónica muy severa", con vientos de entre 125 y 135 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 150 km/h, informó el Departamento Meteorológico de India (IMD).

El IMD había anticipado que el sistema, surgido el 24 de octubre como un área de baja presión en la bahía de Bengala, cruzaría la costa entre Bapatla y Visakhapatnam el 28 de octubre, con vientos previstos de entre 115 y 125 km/h y ráfagas de hasta 140 km/h.

El nombre Arnab, que significa "océano", fue propuesto por Bangladesh, según el portal The Week.

Así golpeó la tormenta en Kakinada

"La tormenta ciclónica muy severa Arnab sigue interactuando con la superficie terrestre" a lo largo de las costas entre Bapatla y Visakhapatnam, indicó el IMD en un comunicado.

Los vendavales sacudieron los árboles y cayó lluvia en la ciudad portuaria de Kakinada, cerca del ojo de la tormenta, mientras fuertes olas rompieron contra la costa.

"Nunca había visto algo así antes", dijo Kotesh Kumar, un residente de 35 años.

Kumar agregó que el gobierno había advertido a los residentes que se abastecieran de víveres.

Evacuaciones y alertas en la región

Las autoridades ordenaron además a unas 50 mil personas que se trasladen a zonas seguras en Andhra Pradesh y a 48 mil en Odisha. Los países vecinos de Sri Lanka y Nepal también emitieron alertas meteorológicas.

En Odisha, el IMD emitió una alerta roja para el 28 de octubre en los distritos de Ganjam, Gajapati, Rayagada, Koraput y Malkangiri, con lluvias extremadamente intensas en puntos aislados. Según Republic World, el estado desplegó 225 equipos de rescate y se pidió a los pescadores no salir al mar hasta el 29 de octubre.

Los ciclones, llamados huracanes en el Atlántico y tifones en el Pacífico, son una amenaza habitual en la bahía de Bengala y el norte del océano Índico.

Sin embargo, la temporada de tormentas se ha visto intensificada por el fenómeno climático de El Niño, que ha contribuido a un calentamiento sin precedentes.