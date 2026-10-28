Israel sigue en vilo tras una votación cerrada; panorama electoral

Al cierre de esta edición, de acuerdo a The Jesusalem Post, el primer ministro Benjamin Netanyahu tenía delantera para la Knéset tras escrutar más de la mitad de los votos en las elecciones de Israel.

El Likud de Netanyahu había asegurado 55 escaños, mientras que el bloque de la oposición, liderado por Gadi Eisenkot, amaneció con 50, según los resultados preliminares publicados por la Comisión Electoral Central.

La votación del martes fue la primera elección desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 y las guerras subsiguientes en Gaza, Líbano e Irán.

El primer ministro israelí y su principal rival, Gadi Eisenkot, presentaron argumentos contrapuestos para liderar Israel tras la jornada del martes. Netanyahu pidió un gobierno de derecha, mientras que Eisenkot afirmó que los votantes habían rechazado al veterano líder israelí. Las encuestas a pie de urna dejaron a sus bloques en un punto muerto.

Si bien los resultados previstos representarían un revés para Netanyahu y su coalición nacionalista-religiosa, el estancamiento podría beneficiarlo, dejando al político de 77 años en el cargo como primer ministro interino durante lo que probablemente serán negociaciones de coalición prolongadas o incluso hasta que se puedan celebrar nuevas elecciones.

Se preveía que los partidos religiosos de extrema derecha liderados por Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich obtendrían un total de 13 escaños dentro del bloque de Netanyahu, sin que ninguno de ellos lograra avances significativos.

Los partidos árabes ajenos a los dos bloques principales podrían tener la llave del poder. Pero Eisenkot, líder del partido Yashar y exjefe militar, prácticamente ha descartado formar gobierno con ellos, lo que complica su camino hacia el poder.

LA LUCHA DE SEGURIDAD AFILA

Netanyahu destacó los éxitos militares de Israel y planteó la posibilidad de reanudar la acción conjunta con el presidente estadunidense Donald Trump contra Irán, al dirigirse a los miembros de su partido después de las 3 de la madrugada en la sede electoral del Likud en Jerusalén.

“Israel se enfrenta a una oportunidad histórica única, junto con nuestro socio, el presidente Trump, para eliminar de una vez por todas la amenaza existencial que representa Irán. Pero los motivos ocultos no deben desviarnos de esta misión sagrada”, afirmó.

Eisenkot advirtió previamente a Netanyahu que no utilizara la seguridad de Israel con fines políticos.

“Netanyahu es un primer ministro interino, sin mandato ni la confianza del pueblo”, dijo Eisenkot, e hizo un llamamiento a las fuerzas de seguridad para que “se mantengan firmes” ante cualquier intento de anteponer los intereses políticos a la seguridad de Israel.

La participación electoral fue del 77.7%, según informó el Comité Electoral Central de Israel, la más alta en más de dos décadas y alrededor de 7 puntos porcentuales superior a la de 2022.

Se esperan los resultados finales el jueves o el viernes, y el fragmentado sistema político israelí otorga a los partidos minoritarios un papel decisivo en las negociaciones de coalición, que en el pasado se han extendido durante semanas o meses tras las elecciones. Si ninguno de los bloques logra formar gobierno, podría ser necesario celebrar nuevas elecciones, algo a lo que Eisenkot se opuso dada la alta participación electoral.

Yohanan Plesner, presidente del Instituto Israelí para la Democracia, calificó las encuestas a pie de urna como una importante derrota para la coalición de Netanyahu, pero advirtió que Eisenkot no había emergido como un claro ganador y que mucho podría cambiar.

Con información de Reuters