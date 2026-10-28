Extinguen incendio en Corea del Sur; participaron más de 200 efectivos

Un incendio en la aldea de Guryong, un asentamiento marginal del distrito de Gangnam, en el sur de Seúl, quedó extinguido a primera hora de este miércoles, casi 13 horas después de su inicio, informaron las autoridades. Los bomberos apagaron por completo el fuego a las 4:39 horas.

El área de Guryong sufre incendios recurrentes por la extrema fragilidad de sus instalaciones, señalaron medios coreanos. Reuters

El incendio comenzó alrededor de las 15:50 horas del martes, obligando a 39 residentes a ponerse a salvo. Según los informes, una mujer sufrió una lesión leve en una pierna, pero no hubo víctimas.

Las autoridades movilizaron a 232 miembros del personal para combatir el fuego, que se propagó rápidamente por las viviendas improvisadas.

La oficina del distrito de Gangnam señaló que el incendio afectó a 107 personas de 77 hogares y que se habilitaron refugios temporales en una escuela y un gimnasio cercanos.

El área de Guryong sufre incendios recurrentes por la extrema fragilidad de sus instalaciones, señalaron medios coreanos. REUTERS

Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el operativo requirió la movilización de helicópteros de extinción y la declaración de alerta ante el riesgo de expansión del fuego hacia zonas arboladas colindantes.

La cadena pública KBS destacó que la alta presencia de materiales inflamables, como paneles de madera, plásticos y láminas de vinilo, aceleró vorazmente la propagación de las llamas.

Por su parte, The Korea Herald reportó que las autoridades enviaron alertas a los teléfonos móviles, instando a los vecinos a cerrar ventanas ante la densa humareda, mientras que Korea JoongAng Daily indicó que la policía cortó el paso al subterráneo de Daemo para priorizar el acceso de los camiones de bomberos.