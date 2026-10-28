EU: Cárteles no podrán recurrir a guerra jurídica; “no teman a sus abogados”

Eric Geressy, un alto funcionario de Estados Unidos, advirtió que su país impedirá que los cárteles del narcotráfico designados como terroristas utilicen la “guerra jurídica” para protegerse de acciones contra sus actividades criminales.

Washington no permitirá que “el derecho de guerra sea convertido en un escudo unilateral por terroristas que no respetan ninguna ley”, dijo Eric Geressy, asesor del Departamento de Defensa de Estados Unidos, durante una reunión de la Coalición de las Américas contra los Carteles (AC3) en República Dominicana con militares de la región.

Geressy explicó que los cárteles están financiando Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y se coordinan con redes jurídicas transnacionales corruptas para generarles trabas operativas a las instituciones de los países.

“El objetivo es sencillo: quieren que nuestros operadores miren hacia atrás, temiendo una acusación judicial en lugar de mantener la mira puesta en un terrorista designado”, indicó.

Geressy precisó que el derecho a los conflictos armados está destinado a regular la guerra civilizada, “no a proporcionar un santuario táctico a asesinos en masa”.

“A todos los jefes de Defensa presentes en esta sala: cuando sus fuerzas conjuntas lleven a cabo operaciones combinadas junto a EU, deben tener la certeza de que sus comandantes tácticos y su personal militar estarán protegidos”, dijo.

“No permitan que sus abogados (de los criminales) logren lo que sus sicarios y contrabandistas no pudieron conseguir”, expresó.

“Estos carteles asesinan jueces, ejecutan fiscales, torturan civiles y se esconden detrás de escudos humanos, y luego contratan abogados de altos honorarios para reclamar inmunidad”, indicó.

Tras su retorno a la Casa Blanca en 2025, Donald Trump firmó un decreto presidencial que declaró a los más importantes cárteles de la droga y grupos del crimen organizado en América Latina como “organizaciones terroristas”.

Los responsables de defensa y seguridad de 19 países se reunieron el lunes y martes en Santo Domingo para poner en marcha la Coalición Anti Cartel de las Américas (A3C) con el fin de combatir a los cárteles del narcotráfico en la región, indicó un comunicado del Comando Sur.

Esta coalición respaldará al Escudo de las Américas, la nueva alianza de seguridad y lucha antidrogas impulsada por la administración Trump.