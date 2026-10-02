Christa Pike permanece inconsciente tras sobrevivir a ejecución con inyección letal

Christa Pike, la mujer condenada a muerte en Tennessee cuya ejecución por inyección letal falló esta semana, se encuentra inconsciente y conectada a un respirador, afirmaron sus abogados el viernes en un documento judicial.

La ejecución fallida de Pike es la segunda que fracasa en Tennessee este año, lo que llevó al gobernador republicano Bill Lee a suspender las ejecuciones pendientes en el estado mientras se realiza una investigación independiente.

El miércoles, tras una jornada de decisiones judiciales que primero detuvieron y luego autorizaron la ejecución, el personal penitenciario inyectó a Pike dos dosis del fármaco pentobarbital para cumplir su sentencia por el asesinato de Colleen Slemmer, en 1995. La mujer, sin embargo, siguió con vida. Los abogados denuncian lesiones graves por el fármaco

Testigos relataron que Pike, de 50 años, permaneció despierta más tiempo del previsto y después se le escuchó "roncar ruidosamente" antes de que una ambulancia la trasladara de urgencia a un hospital cercano.

"Está intubada, con respirador, y permanece inconsciente", escribió el abogado de Pike, Luke Ihnen, en el documento judicial presentado el viernes.

"Está recibiendo tratamiento por los graves efectos del pentobarbital administrado durante el intento de ejecución, incluidas lesiones importantes en ambos brazos", afirmaron en un comunicado conjunto Ihnen y su colega Stephen Ferrell.

El equipo legal de Pike presentó una moción de urgencia ante un tribunal de Nashville para que ordene al Departamento Correccional de Tennessee preservar todas las pruebas relacionadas con el intento fallido de ejecución.

La madre de la víctima, May Martínez, también presente durante la ejecución, reclamó una disculpa de las autoridades estatales.

"El Estado me debe una gran disculpa. Todo lo que quería era justicia", dijo Martínez a la prensa. Trump cuestiona la falla y la ONU reacciona

El presidente Donald Trump cuestionó que la ejecución haya fracasado. "No debería ser muy difícil", comentó ante periodistas.

Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, exigió a Tennessee que no vuelva a intentar ejecutar a Pike.

El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, respaldó la decisión del gobernador de investigar lo ocurrido. "El gobernador ha solicitado, con toda razón, una investigación. Necesitamos saber qué sucedió", declaró su oficina en un comunicado.

Robert Bracewell, director ejecutivo de Justice Coalition, organización que acompaña a la familia de Slemmer, señaló que las autoridades no les han informado sobre los próximos pasos del caso.

"Están devastados y agotados", dijo Bracewell, quien agregó que la familia está "enfadada con el estado por no ser colaborativa ni transparente sobre lo que ocurrirá a continuación".

La periodista Catherine Sweeney, de la emisora WPLN, que ha cubierto ejecuciones en Tennessee durante dos años, describió lo sucedido como inédito.

"Nada de esto fue normal. Cubrí todas las ejecuciones el año pasado y la mayoría de las de este año. No habíamos visto nada igual", afirmó Sweeney.

Pike fue condenada por el asesinato de Slemmer, de 19 años, cuando ambas tenían 18 años y estudiaban juntas en un centro de formación profesional. Sus dos cómplices, también adolescentes en ese entonces, se libraron de la pena capital.

De haberse consumado, habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. En Estados Unidos, 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976, según el Centro de Información de la Pena de Muerte.