Dos petroleros atacados con "proyectiles no identificados" en Ormuz

Dos petroleros fueron alcanzados el viernes por "proyectiles no identificados" en la región del estrecho de Ormuz, informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

El primer ataque "provocó un incendio incipiente y una falla eléctrica a bordo", precisó la UKMTO.

Aclaró que el fuego fue extinguido y que el ataque no causó "ninguna víctima" ni "ningún impacto ambiental".

El buque, que salía del estrecho de Ormuz, pudo reanudar su travesía, según la misma fuente, que no especificó la bandera del barco ni sus puertos de origen o destino.

El segundo ataque ocurrió 7.4 km al este de Omán, indicó posteriormente la UKMTO.

El buque cisterna fue alcanzado por un "proyectil desconocido" en el costado de babor, igualmente sin víctimas ni impacto ambiental.

El estrecho de Ormuz, por el que transitaba antes de la guerra una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, se encuentra en el centro del conflicto que Estados Unidos e Israel desencadenaron a finales de febrero con ataques contra Irán.

Desde entonces, la república islámica reclama el control de la zona y paraliza en gran medida el tráfico marítimo, mientras que Washington, a su vez, impone un bloqueo a los puertos iraníes.

Ormuz, escenario diario de un pulso naval

Los ataques de este viernes se suman a una escalada que se intensificó marcadamente a inicios de septiembre, cuando la Guardia Revolucionaria Islámica lanzó misiles balísticos contra un portaaviones y un destructor estadunidenses en dos ocasiones en 48 horas.

Washington respondió destruyendo o inutilizando cinco petroleros iraníes el 8 de septiembre, y apenas tres semanas después, el 29 de septiembre, otros tres buques cisterna fueron alcanzados por "proyectiles desconocidos" en la misma zona entre Omán e Irán, en lo que medios locales describieron como el mayor ataque naval desde el inicio de la guerra.

El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hosein Mohebi, ha llegado a describir el estrecho como escenario "a diario" de "un conflicto militar".

El tránsito comercial por la vía ha quedado reducido a una fracción de lo que era antes del conflicto: según estimaciones de la consultora Kpler, por Ormuz circulan ahora unos siete millones de barriles diarios, frente a los veinte millones previos al estallido de la guerra el 28 de febrero, mientras los precios del petróleo llegaron a escalar hasta los 100 dólares tras los ataques de septiembre.

Irán, incapaz de exportar su propio crudo por el bloqueo naval estadunidense, ha intensificado los ataques contra los tanqueros que sí logran transitar, en un intento por recuperar la influencia que ha perdido sobre la ruta, y Teherán incluso advirtió que declarará pronto una zona de exclusión fuera del estrecho para sancionar a cualquier buque que navegue sin su coordinación.