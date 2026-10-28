Choque de trenes de alta velocidad en España deja al menos 30 muertos

Al menos 30 personas murieron este miércoles en un choque entre dos trenes de alta velocidad en España, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid. Las autoridades regionales advirtieron que el número de víctimas podría aumentar conforme avanzaran las labores de atención en la zona del accidente.

El siniestro ocurre en plena campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 29 de noviembre, y menos de un año después de otra tragedia ferroviaria en Adamuz, Andalucía, donde 46 personas murieron en una colisión entre dos trenes de alta velocidad que conmocionó a España.

Hay al menos diez muertos y es posible que esta cifra aumente”, declaró Esther Padilla, portavoz de la región de Castilla-La Mancha, en el centro del país, donde ocurrió el accidente

Interrumpen circulación en la línea Madrid-Andalucía

Tras el choque, varias brigadas de bomberos, tres helicópteros y dos unidades de cuidados intensivos móviles (UVI) se trasladaron a la zona para atender la emergencia.

La empresa pública encargada de gestionar la infraestructura ferroviaria, Adif, informó que se interrumpió la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía debido a un alcance entre dos trenes.

Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes”, indicó la empresa a través de su cuenta en la red social X.

Pedro Sánchez y partidos suspenden actividades; expresan condolencias

El accidente también provocó cambios en las agendas políticas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, canceló su participación en una cumbre sobre la obesidad que estaba prevista para la mañana de este miércoles en Madrid, informó su equipo.

Pedro Sánchez, afirmó sentirse "consternado ante el grave accidente de trenes. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas", indicó el líder socialista, que agregó su "solidaridad y apoyo" a todas las víctimas y sus familias.

Además, el Partido Socialista (PSOE), del que Sánchez es líder, anunció la suspensión de todas sus actividades de campaña durante la jornada.

Foto: AFP.

Por su parte, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, expresó su “preocupación” por lo ocurrido y anunció que suspendía su agenda para trasladarse al lugar del accidente.

El líder del Partido Popular (PP, de derecha), Alberto Núñez Feijóo, también manifestó su inquietud por el nuevo siniestro ferroviario. A través de X, se declaró “muy preocupado” ante el accidente.

La tragedia de Adamuz reavivó el debate ferroviario

España cuenta con una red de 4 mil kilómetros de vías de alta velocidad, considerada la segunda más importante del mundo, después de la de China, y uno de los principales motivos de orgullo del país.

Sin embargo, la tragedia ocurrida en Adamuz el 18 de enero reavivó el debate sobre el mantenimiento de la red ferroviaria y la seguridad de los pasajeros, en un país que se encuentra entre los más visitados del mundo cada año.

En aquel accidente, un tren de la empresa privada Iryo descarriló antes de chocar contra otro convoy de Renfe que circulaba en sentido contrario. El siniestro dejó 46 personas muertas y provocó una fuerte conmoción en España.

Además, el caso desató duras críticas de los partidos de derecha y extrema derecha contra el gobierno de izquierda encabezado por Pedro Sánchez, en medio de cuestionamientos relacionados con las condiciones de la infraestructura ferroviaria y la seguridad del sistema.

Este nuevo accidente vuelve a colocar los accidentes ferroviarios en el centro de la atención pública española, mientras las autoridades advierten que la cifra de víctimas podría aumentar.

Con información de AFP.

*mcam