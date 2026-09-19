Cadena humana rodea el Kennedy Center; manifestantes desafían a Trump

Manifestantes formaron ayer una cadena humana alrededor del Kennedy Center, el centro artístico de Washington que el presidente Donald Trump amenazó con demoler si no se vuelve a nombrar en su honor.

El mandatario estadunidense tomó el control del complejo el año pasado. El recinto fue inaugurado en 1971 en homenaje al expresidente John F. Kennedy. Trump impulsa ahora una renovación a gran escala, bajo el argumento de que sus predecesores permitieron que el inmueble se deteriorara.

Al igual que en otros proyectos en la capital estadunidense, Trump ha mostrado un interés sin precedentes por imprimir su sello personal, al tiempo que pone a prueba los límites legales de la autoridad ejecutiva. La junta directiva del Kennedy Center, seleccionada por el mandatario, votó el año pasado a favor de cambiar oficialmente el nombre de la institución a “Trump-Kennedy Center”.

La protesta reunió a una multitud frente al recinto, donde también retiraron el nombre de Trump tras una orden judicial. Foto: Reuters.

El cambio de nombre generó rechazo

La medida fue posteriormente revocada por un juez y provocó una caída importante en la venta de boletos, además de boicots de artistas y un éxodo de donantes, de acuerdo con el diario The Washington Post.

El edificio principal del complejo permanece cerrado desde el miércoles, de manera temporal según sus directivos, mientras un juez también revisa los planes para una pausa prolongada que permita realizar las renovaciones que Trump desea.

Protesta frente al Kennedy Center

El viernes, una multitud ondeó pancartas con el lema “Quiten sus manos del Kennedy Center” y lanzó consignas bajo los andamios y las lonas que permanecen en el lugar desde que trabajadores retiraron el nombre de Trump del edificio en junio, tras una orden judicial.

Me revuelve el estómago”, dijo Neal Racioppo, residente de Washington, quien se sumó a la cadena humana. “Trump no puede poner su nombre en este edificio tan querido”, añadió el hombre de 57 años.

La cadena humana se formó al caer la noche frente al imponente edificio de mármol blanco, mientras las multitudes se extendían por la explanada con vista al río Potomac. Los manifestantes avanzaban en zigzag alrededor de las barreras instaladas tras el cierre del centro esta semana.

Artistas cuestionan los planes de Trump

Lizzy Andrew, quien se ha presentado varias veces en el Kennedy Center, incluso al cantar con la Orquesta Sinfónica Nacional, dijo estar enojada por la amenaza de Trump de derribar el recinto.

No tiene derecho a decidir que una institución, un monumento vivo a un expresidente, pueda ser demolida”, declaró la mujer de 30 años a la AFP.

Con información de AFP.

*mcam