China y Rusia vetan resolución de la ONU sobre el estrecho de Ormuz

El Consejo de Seguridad de la ONU sometió a votación una resolución destinada a garantizar la protección del transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, en medio de la crisis generada por el bloqueo iraní.

La propuesta, que había sido suavizada tras la oposición inicial de China, obtuvo 11 votos a favor y dos abstenciones de Pakistán y Colombia. Sin embargo, la resolución no prosperó debido al veto ejercido por Rusia y China, dos miembros permanentes del Consejo con poder de bloqueo.

El veto de China y Rusia en el Consejo de Seguridad impidió aprobar una resolución sobre el estrecho de Ormuz. AFP

El texto buscaba establecer un marco internacional para asegurar la libre navegación en una de las rutas más estratégicas del mundo, por donde transita cerca de un tercio del petróleo global.

La oposición de Moscú y Pekín refleja su rechazo a medidas que, según ambos gobiernos, podrían legitimar una intervención militar liderada por Estados Unidos y sus aliados en la región.

La versión final de la resolución había sido significativamente atenuada para intentar conciliar posiciones, pero aun así no logró superar las diferencias geopolíticas entre las potencias.

China rechaza autorización del uso de la fuerza en Ormuz

El enviado de China ante la ONU, Fu Cong, declaró este martes en el Consejo de Seguridad que su país se opone a cualquier resolución que autorice el uso de la fuerza para desbloquear el estrecho de Ormuz.

Según el diplomático, tal medida “legitimaría el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, lo que conduciría inevitablemente a una mayor escalada de la situación y tendría graves consecuencias”.

El veto de China y Rusia en el Consejo de Seguridad impidió aprobar una resolución sobre el estrecho de Ormuz. AFP

La postura china se suma a la de Rusia y Francia, que también rompieron el procedimiento de “silencio” aplicado a un cuarto borrador de la resolución, lo que impidió su aprobación automática y obligó a que el texto fuera “puesto en azul”, es decir, preparado para una votación formal.

En el Consejo de Seguridad, una resolución requiere al menos nueve votos a favor y que ninguno de los cinco miembros permanentes, Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos, ejerza su derecho de veto. La oposición de Pekín y Moscú, sumada a las reservas de París, complica la posibilidad de alcanzar un consenso sobre una respuesta internacional al bloqueo iraní en Ormuz.

El ministro de Exteriores de Bahréin, Al Zayani, calificó el intento de Irán de controlar la navegación internacional en el estrecho como “ilegal e injustificado”, advirtiendo que amenaza los intereses globales y requiere una “respuesta decisiva”.

Por su parte, el secretario general de la Liga de los Estados Árabes, Ahmed Aboul Gheit, comunicó al Consejo de Seguridad que los 22 miembros de la organización respaldan los esfuerzos de Bahréin para lograr una resolución que garantice la libre circulación en la vía marítima.

Con información de AFP y Reuters.