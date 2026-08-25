Sancionarán a socios comerciales de Irán; Día D económico

WASHINGTON.— El gobierno de Donald Trump anunció una ampliación de las sanciones secundarias que puede imponer a entidades y países que mantienen vínculos comerciales con Irán en todo el mundo, mientras intensifica la presión económica sobre Teherán a medida que la guerra se acerca a su sexto mes.

En una conferencia de prensa, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó el Día D económico con el objetivo de dar una advertencia final a los países para que rompan sus vínculos comerciales con Irán o se arriesguen a que empresas y entidades clave queden excluidas del sistema financiero basado en el dólar.

“Estamos lanzando una ofensiva económica contra las conexiones financieras de Irán en todo el mundo. Nuestro objetivo es cortar todo el sustento económico que sostiene a este régimen tiránico hasta que Teherán se quede solo”, declaró Bessent.

Irán se enfrenta a sanciones estadunidenses e internacionales desde la revolución islámica de 1979.

El Departamento del Tesoro ha mapeado las redes, los facilitadores y los canales financieros que Irán utiliza para el contrabando de petróleo y la evasión de sanciones, y afirmó que EU trabajará con sus socios para atacar cualquier fuente de “ingresos ilícitos” de Irán.

El Departamento de Estado anunció que ha emitido resoluciones contra cinco sectores que el gobierno iraní utiliza para apuntalar su economía: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.

El Tesoro también ha impuesto sanciones a casi 60 entidades, personas y buques.

Durante varios años, China ha sido el mayor comprador de petróleo iraní, y Washington ha intensificado sus esfuerzos para restringir las compras chinas, aunque hasta el momento no ha designado a los grandes bancos chinos que podrían estar facilitando el comercio de petróleo.

“Relato no encaja”

Irán rechazó ayer la declaración de Estados Unidos sobre una enorme campaña de presión económica, y apuntó que esto desmentía las afirmaciones de Washington de haber desmantelado las capacidades militares y nucleares iraníes.

“El relato no encaja: ustedes dicen que el poder militar de Irán ha sido ‘desmantelado’, que 100% de sus fábricas militares han sido ‘destruidas’ y que su programa nuclear ha sido ‘enterrado’”, escribió en X Kazem Qaribabadi, viceministro de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, la acción contra Irán requiere la movilización de “todas las instituciones y poderes” de Estados Unidos”, añadió. “¿Es esto una victoria o el reconocimiento de la derrota de EU?”

Mientras tanto, la cancillería iraní advirtió a los países que se abstuvieran de sumarse a la campaña de EU.

“Cualquier complicidad con EU en la ejecución de sus acciones agresivas contra Irán tendrá sus propias consecuencias”, declaró el portavoz del ministerio, Esmail Baqai.