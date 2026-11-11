Cien años de la Ruta 66, el camino que convirtió el viaje en una forma de libertad

La histórica carretera estadunidense cumple 100 años este 11 de noviembre. Nacida como una vía de comunicación entre Chicago y la costa del Pacífico, la Ruta 66 terminó convirtiéndose en un ícono de la libertad, la cultura automovilística y el imaginario del sueño americano

El centenario de la Ruta 66 ofrece una oportunidad para recorrer mucho más que una carretera. Sus antiguas estaciones de servicio, moteles de carretera, restaurantes, talleres mecánicos, pueblos casi detenidos en el tiempo y establecimientos abandonados cuentan la historia de un país que encontró en el automóvil una nueva forma de explorar su territorio.

La Ruta 66 no es solamente un itinerario turístico. Es también una expresión de la transformación económica, social y cultural de Estados Unidos durante el siglo XX: desde la expansión del automóvil y la movilidad familiar hasta la cultura motociclista, el turismo de carretera y la nostalgia por una época en la que viajar significaba descubrir el país kilómetro a kilómetro.

De Chicago a Santa Mónica: el nacimiento de una leyenda

La fecha de nacimiento oficial de la Ruta 66 es el 11 de noviembre de 1926, cuando recibió su designación dentro del nuevo sistema federal de carreteras numeradas de Estados Unidos. Su trazado conectaba Chicago, en Illinois, con Los Ángeles, en California, a través de aproximadamente 2 mil 448 millas (3 mil 940 kilómetros) y ocho estados: Illinois, Misuri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California. Su recorrido llegó hasta Santa Mónica, junto al océano Pacífico. Conviene precisar que no se trató de la inauguración de una carretera construida desde cero: se integraron caminos estatales y locales que ya existían, muchos de ellos sin pavimentar.

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La elección de su trazado respondió a una necesidad económica y territorial. La nueva vía conectaba comunidades rurales con centros urbanos y facilitaba el transporte de mercancías, personas y productos agrícolas. También ofrecía una alternativa relativamente directa para desplazarse entre el Medio Oeste y la costa del Pacífico. Su importancia fue especialmente significativa para poblaciones que hasta entonces permanecían alejadas de las principales rutas de comunicación.

Durante sus primeros años, la carretera fue transformándose junto con el país. La pavimentación avanzó progresivamente y concluyó en 1938, cuando la Ruta 66 se convirtió en una vía mucho más accesible para los automovilistas. A su alrededor surgió una economía especializada en atender a quienes viajaban largas distancias: estaciones de gasolina, talleres mecánicos, restaurantes familiares, pequeños comercios y alojamientos.

La carretera de la migración y las nuevas oportunidades

Uno de los episodios más importantes de su historia ocurrió durante la Gran Depresión. En la década de 1930, las sequías, la erosión del suelo y las tormentas de polvo del fenómeno conocido como Dust Bowl provocaron el desplazamiento de numerosas familias agrícolas desde las Grandes Llanuras hacia California. La Ruta 66 se convirtió en uno de los principales corredores de esa migración.

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La carretera adquirió así un significado que iba más allá del transporte. Para muchas familias representaba la posibilidad de encontrar empleo, reconstruir sus vidas y escapar de la pobreza. Esta dimensión quedó inmortalizada en la literatura estadunidense, especialmente en Las uvas de la ira, la novela publicada en 1939 por John Steinbeck. El autor popularizó la expresión «Mother Road» (Carretera Madre), con la que la vía sería conocida posteriormente.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la Ruta 66 adquirió una nueva identidad. El crecimiento económico, la expansión de la clase media y el aumento de la propiedad de automóviles impulsaron los viajes familiares. Recorrer el país dejó de ser exclusivamente una necesidad para convertirse también en una actividad recreativa. La carretera comenzó a asociarse con las vacaciones, la aventura y la posibilidad de descubrir paisajes y comunidades diferentes.

Gasolineras, moteles y restaurantes: el paisaje de la carretera

Una de las características más reconocibles de la Ruta 66 es su arquitectura comercial. Las estaciones de servicio se convirtieron en puntos esenciales para los viajeros, pero también en espacios de encuentro para las comunidades locales. Algunas conservaron diseños característicos de la arquitectura estadunidense de mediados del siglo XX, con marquesinas, carteles luminosos y fachadas que buscaban atraer la atención de los conductores.

Los moteles también forman parte de su identidad. A diferencia de los grandes hoteles urbanos, estos establecimientos estaban diseñados para facilitar las paradas de los automovilistas: habitaciones accesibles desde el estacionamiento, letreros visibles desde la carretera y servicios pensados para quienes pasaban una o dos noches antes de continuar el viaje. Algunos alojamientos históricos, como el Blue Swallow Motel de Tucumcari, en Nuevo México, y el Wigwam Motel de Holbrook, en Arizona, conservan buena parte de esa estética.

Los restaurantes y cafeterías completaban el ecosistema. Los establecimientos familiares ofrecían hamburguesas, desayunos abundantes, tartas y comida regional. Sus interiores, mostradores, máquinas de refrescos y carteles de neón se convirtieron en parte de una cultura visual que posteriormente sería reproducida en películas, fotografías y campañas turísticas.

La carretera también conserva una dimensión menos nostálgica: la de sus edificios abandonados. El desplazamiento del tráfico hacia las nuevas autopistas interestatales provocó el cierre de numerosos negocios que dependían del paso de los automovilistas. Hoy, algunas gasolineras, moteles y restaurantes sobreviven como estructuras deterioradas, testigos de una economía que perdió buena parte de su clientela. Esos espacios tienen un valor documental porque permiten observar las consecuencias del cambio en el sistema de transporte estadunidense.

El declive de una carretera y el nacimiento de su leyenda

La expansión del sistema de autopistas interestatales, impulsada por el gobierno de Dwight D. Eisenhower a partir de 1956, cambió radicalmente el futuro de la Ruta 66. Las nuevas carreteras permitían desplazamientos más rápidos y seguros, pero también evitaban atravesar muchos de los pueblos que habían prosperado gracias al tráfico de la antigua vía.

El proceso fue gradual. Algunos negocios lograron adaptarse al nuevo escenario, mientras que otros perdieron progresivamente a sus clientes. El 27 de junio de 1985, la Ruta 66 fue oficialmente retirada del sistema federal de carreteras estadunidenses. Su desaparición administrativa no significó, sin embargo, el final de su historia.

Por el contrario, el abandono de algunos tramos y establecimientos contribuyó a reforzar su atractivo histórico. Las comunidades, asociaciones y organismos de conservación comenzaron a impulsar iniciativas para proteger los edificios, puentes, estaciones de servicio y otros elementos representativos de la carretera. En 1999 se creó el programa de preservación del corredor de la Ruta 66, administrado por el Servicio de Parques Nacionales.

Motocicletas, música y el imaginario del sueño americano

La cultura motociclista encontró en la Ruta 66 uno de sus escenarios más representativos. Sus largas rectas, paisajes desérticos, pequeños pueblos y establecimientos tradicionales ofrecen una experiencia de viaje diferente a la de las autopistas modernas. Para muchos motociclistas, recorrer sus tramos históricos representa una forma de recuperar el espíritu de exploración asociado con los grandes viajes por carretera.

Su influencia cultural también se extendió a la música y el cine. En 1946, Bobby Troup compuso Get Your Kicks on Route 66, una canción que alcanzó gran popularidad en la interpretación del Nat King Cole Trio y que posteriormente fue grabada por numerosos artistas. La carretera también protagonizó la serie televisiva Route 66, emitida entre 1960 y 1964, y apareció en producciones cinematográficas que contribuyeron a consolidar su imagen internacional.

La Ruta 66 terminó representando una idea particularmente poderosa: la libertad de desplazarse, elegir el destino y descubrir el territorio sin depender de un itinerario rígido. Esa imagen se convirtió en una de las expresiones culturales del sueño americano, aunque su historia real también estuvo marcada por las desigualdades sociales, las dificultades económicas y las experiencias de comunidades que no siempre participaron en igualdad de condiciones en esa promesa de movilidad.

Un siglo después: viajar para recuperar la historia

En 2026, la Ruta 66 conserva numerosos tramos transitables y una importante colección de edificios y lugares históricos. El Servicio de Parques Nacionales identifica más de 250 edificios, puentes, alineaciones de carretera y otros espacios vinculados con ella que figuran en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Su itinerario patrimonial permite conocer algunos de estos lugares y comprender cómo evolucionó el transporte por carretera en Estados Unidos.

Entre los lugares que ayudan a reconstruir su identidad destacan los moteles históricos de Nuevo México y Arizona, las antiguas estaciones de servicio, los restaurantes tradicionales, los paisajes del desierto y los pequeños pueblos que todavía conservan carteles y establecimientos de mediados del siglo XX. El recorrido también permite descubrir espacios naturales y comunidades cuya historia es anterior a la propia carretera.

El centenario invita a observar la Ruta 66 desde dos perspectivas complementarias: como una infraestructura que transformó la movilidad estadunidense y como un patrimonio cultural construido por generaciones de viajeros, comerciantes y habitantes locales. Su historia no se limita a la nostalgia por los automóviles clásicos o los letreros de neón. También habla de migraciones, oportunidades económicas, transformación urbana y del impacto que una carretera puede tener sobre la vida de cientos de comunidades.

Cien años después de su designación, la Ruta 66 continúa ofreciendo una experiencia singular: recorrer una parte de Estados Unidos en la que el destino importa tanto como el camino. Su mayor legado quizá sea haber convertido el viaje por carretera en una expresión cultural reconocible mucho más allá de las fronteras estadunidenses.