Caos en Colombia: Protestas y disturbios por victoria de la ultraderecha

Miles de manifestantes en Cali, la tercera ciudad de Colombia, quemaron banderas de Estados Unidos y se enfrentaron con policías este domingo en protesta por la elección del nuevo presidente ultraderechista, Abelardo de la Espriella, afín a Donald Trump.

En uno de los balotajes más cerrados de la historia, el abogado de 47 años se impuso por un punto porcentual sobre el senador izquierdista Iván Cepeda, candidato del presidente Gustavo Petro, en unos comicios marcados por una fuerte ola de violencia.

La policía antidisturbios llegó con tanquetas y lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes, quienes respondieron con ladrillos, constataron periodistas de la AFP en Cali, epicentro de las masivas protestas de 2019. En Bogotá, cientos de estudiantes también protestaron frente a la Universidad Nacional.

Espriella celebra inicio de una "nueva era" en Colombia

El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, celebró el domingo el inicio de "una nueva era" para el país tras derrotar al candidato del primer gobierno de izquierda en la historia del país.

En uno de los balotajes más ajustados de la historia, el abogado de 47 años se impuso por un punto porcentual sobre el senador izquierdista Iván Cepeda, candidato del presidente Gustavo Petro, en unos comicios marcados por una fuerte ola de violencia.

"Esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación, la noche en la que empieza una nueva era, un cambio de norte, la patria milagro", dijo De la Espriella, que se hace llamar El Tigre, frente a miles de sus simpatizantes en la caribeña Barranquilla.