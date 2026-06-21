Donald Trump respalda a De la Espriella tras ganar presidencia de Colombia

El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, dijo el domingo que Donald Trump le expresó "su apoyo" luego del balotaje en el que venció al candidato de la izquierda oficialista, según el preconteo oficial.

El abogado millonario de 47 años, a quien el conteo preliminar da como ganador, promete estrechar la relación con Washington para combatir a las mafias del narcotráfico en un país sumido en la violencia que ejercen guerrillas y otros carteles de la cocaína al término del gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

"Acabo de hablar hace unos pocos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo, su reconocimiento a nuestra victoria", afirmó De la Espriella en una transmisión en vivo en la red X.

Tras revelar este trascendental respaldo de la Casa Blanca, el virtual mandatario electo utilizó sus plataformas digitales oficiales para emitir un emotivo comunicado dirigido a los millones de ciudadanos que acudieron a las urnas, celebrando el resultado histórico del balotaje con las siguientes palabras:

¡Gracias, Colombia!

Casi 13 millones de colombianos depositaron su confianza en José Manuel Restrepo, en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro.

Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa para nuestro país, una etapa construida sobre la voluntad libre y democrática de millones de ciudadanos que decidieron creer en una Colombia grande, segura, próspera y llena de oportunidades.

Esta noche, a las 7:00 p.m., recorreremos las calles de Barranquilla en la Caravana de la Esperanza. Saldremos desde nuestra sede y avanzaremos por la calle 75 hasta la Vía 40, para culminar en la Ventana al Mundo.

Será una celebración de la democracia, de la libertad y del futuro que estamos llamados a construir juntos.

Gracias por elegirnos. Gracias por creer. Con la ayuda de Dios y el trabajo de todos los colombianos, la Patria Milagro será una realidad.

Hoy, más que nunca, cuando la democracia y la voluntad popular se han pronunciado, seguimos firmes por la Patria