Cae en San Diego obispo Emmanuel Shaleta, cliente de striptease, por lavado

Un alto líder religioso de la Iglesia Católica Caldea en Estados Unidos fue detenido tras una investigación financiera de varios meses. Las autoridades del condado de San Diego arrestaron al Emanuel Shaleta, obispo de la Eparquía Católica Caldea de San Pedro Apóstol de San Diego, cuando intentaba salir del país desde el Aeropuerto Internacional de San Diego.

El religioso de 60 años enfrenta ocho cargos por malversación, ocho por lavado de dinero y un agravante por delito grave de cuello blanco, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego en un comunicado oficial.

La detención ocurrió el jueves y es resultado de una investigación encabezada por la Unidad de Fraudes del sheriff, que analizó presuntas irregularidades financieras vinculadas con recursos de la iglesia.

De acuerdo con las autoridades, el caso comenzó en agosto pasado, cuando un representante de la Iglesia Caldea de San Pedro, ubicada en el área no incorporada de El Cajon, entregó a investigadores una declaración acompañada de documentos que sugerían posibles irregularidades financieras.

Tras revisar el material, la oficina del sheriff determinó que existían indicios de malversación de fondos, por lo que el caso fue transferido a la unidad especializada en delitos financieros.

Las autoridades indicaron que la investigación se desarrolló durante varios meses antes de proceder con la detención del obispo.

El Vaticano inició una investigación canónica contra el sacerdote Emanuel Shaleta. Captura de Video

Reportaje periodístico detonó el caso

La investigación interna de la iglesia comenzó después de la publicación de un reportaje del medio católico The Pillar, especializado en investigaciones sobre instituciones eclesiásticas.

Según ese reportaje, documentos financieros sugerían que Shaleta habría desviado dinero proveniente del alquiler de una propiedad perteneciente a la iglesia. Posteriormente, el obispo habría reintegrado esos recursos utilizando fondos destinados a obras de caridad.

El análisis preliminar señaló que faltaban al menos 427 mil dólares, aunque la cifra total podría acercarse al millón de dólares.

La investigación periodística también incluyó un informe elaborado por un investigador privado, que presuntamente documentó parte de la vida personal del obispo.

De acuerdo con el reporte citado por The Pillar, Shaleta habría sido visto frecuentando el burdel Hong Kong Gentlemen's Club, ubicado en Tijuana, así como visitando con regularidad la vivienda de una mujer con la que compartiría una cuenta bancaria.

El informe indica que ambos se conocieron cuando trabajaban en una parroquia en Michigan, mantuvieron contacto durante el tiempo en que Shaleta fue trasladado a Toronto y posteriormente ella se mudó a San Diego junto con sus hijos.

Según el documento citado por el medio, el obispo tenía acceso libre a la vivienda mediante un sistema de seguridad, mientras que la mujer también disponía de llaves para entrar a la residencia de Shaleta.

Un sacerdote de la parroquia habló brevemente con la cadena NBC 7 San Diego, confirmando que los feligreses conocen el informe y las acusaciones, ya que la información ha circulado ampliamente en plataformas digitales.

No obstante, el religioso señaló que no podía comentar sobre la investigación ni sobre el impacto que la situación está generando dentro de la comunidad católica caldea.

Renuncia enviada al Vaticano

Según The Pillar, Shaleta habría enviado una carta de renuncia al Vaticano el mes pasado. Sin embargo, un video publicado en YouTube muestra que el obispo continuaba oficiando misa semanas después.

Medios locales informaron que se solicitó una postura a la Santa Sede, pero hasta el momento no se ha emitido una respuesta oficial.

Tras su detención, Emanuel Shaleta fue trasladado a la Cárcel Central de San Diego, donde permanece bajo custodia con una fianza fijada en 125 mil dólares.

Además, su caso está sujeto a la sección 1275.1 del Código Penal de California, que obliga a las autoridades a verificar que los fondos utilizados para pagar la fianza no provengan de actividades ilícitas.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Diego pidió a cualquier persona con información relevante sobre el caso comunicarse al (858) 285-6111 o enviar datos de forma anónima a Crime Stoppers al (888) 580-8477.

asc