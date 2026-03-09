G7 sin acuerdo: frenan liberación de petróleo pese a que el barril supera los 100 dólares

El bloque de las economías más avanzadas del mundo no alcanzó este lunes 9 de marzo un consenso inmediato para intervenir en los mercados energéticos globales ante el aumento en el precio del barril de petróleo.

Los ministros de Economía y Finanzas del G7 (Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido) concluyeron su reunión sin un acuerdo para liberar conjuntamente las reservas estratégicas de petróleo, a pesar de que el barril rompió la barrera psicológica de los 100 dólares.

La cumbre de emergencia, convocada bajo la presidencia francesa, buscaba una acción coordinada con la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para frenar la escalada inflacionaria provocada por la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, la cautela de las potencias europeas frente a la presión de Washington dejó la decisión en un "punto de espera".

El precio del petróleo se ha disparado a raíz del conflicto en Irán. REUTERS

¿Por qué subió el precio del petróleo en el mundo?

El mercado petrolero se encuentra en una situación de "deterioro sustancial", según advirtió Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, durante el encuentro. El precio del crudo ha escalado por encima de los 100 dólares tras los recientes ataques militares de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, lo que ha generado dos riesgos críticos:

Bloqueo logístico: La amenaza inminente sobre el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial. Caída de la producción: La infraestructura iraní ha sufrido daños que han reducido sustancialmente la oferta global en un momento de demanda sostenida.

Además, el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, denunció que algunas grandes petroleras podrían estar aprovechando la incertidumbre geopolítica para elevar artificialmente los precios y aumentar sus márgenes de beneficio, exacerbando el impacto en los ciudadanos.

¿De qué se habló en la reunión del G7?

De acuerdo con Europa Press, la reunión de ministros de Economía y Finanzas de las siete mayores potencias económicas evidenció una fractura estratégica.

Por un lado, Estados Unidos apuesta firmemente por una liberación masiva de entre 300 y 400 millones de barriles (aproximadamente el 30% de las reservas totales de la AIE) para inundar el mercado y bajar los precios de la gasolina de cara a las presiones internas del gobierno de Donald Trump.

No todos los países del G7 están de acuerdo en liberar las reservas de petróleo AFP

Por otro lado, Francia y Alemania lideran el bloque de la cautela. El ministro francés, Roland Lescure, aclaró que "no estamos ahí aún", subrayando que aunque la opción sigue abierta, se debe actuar con precisión técnica y no por impulso político.

Berlín, por su parte, calificó la medida como "prematura". Según el alemán Klingbeil, todavía no es el momento adecuado para quemar este cartucho de emergencia, prefiriendo mantener la herramienta disponible para un escenario de desabastecimiento real y no solo de volatilidad de precios.

¿Qué sigue?

A pesar de la falta de un anuncio conjunto hoy, el G7 dejó la puerta abierta para una intervención en los próximos "días o semanas". El trabajo técnico continuará en el marco del Eurogrupo y del Ecofin en Bruselas, donde los ministros europeos analizarán las consecuencias macroeconómicas del conflicto.

El compromiso del G7 ahora es doble:

Monitoreo estrecho : Se mantendrán contactos diarios para evaluar si el precio del barril continúa su ascenso imparable o si la producción se estabiliza.

Transparencia de mercado: Alemania ha propuesto reforzar la supervisión sobre las petroleras para evitar que la guerra sea una excusa para el lucro excesivo.

La advertencia de la AIE es clara: los riesgos son "crecientes". Si el conflicto en Oriente Próximo se expande, la liberación de los 1,200 millones de barriles que integran las reservas de emergencia de la AIE dejará de ser una opción de debate para convertirse en una necesidad de supervivencia para la economía global.

Irán amenazó con bombardear cualquier barco que cruce por el estrecho de Ormuz. Reuters

Con información de Europa Press.