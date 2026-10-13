Buques marroquíes sí entraron en Ceuta; “fueron días difíciles” asegura Sánchez

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó que buques de la Marina marroquí entraron sin autorización en aguas españolas frente a Ceuta tras la travesía masiva de inmigrantes a finales de julio hacia el enclave norteafricano.

A fines de julio, más de 72 mil inmigrantes cruzaron la frontera desde Marruecos hacia Ceuta, lo que desencadenó una crisis humanitaria y diplomática y avivó las tensiones políticas en España, que se prepara para unas elecciones anticipadas el 29 de noviembre.

El periódico El País informó ayer, citando fuentes anónimas, que tras la avalancha fronteriza, al menos una fragata y varias lanchas patrulleras de la Marina Real de Marruecos navegaron por aguas territoriales españolas sin solicitar autorización.

No se trató (...) de un mero tránsito o de una entrada accidental, sino de una vulneración intencionada y repetida del mar territorial, de la que hay pocos precedentes”, indicó El País.

Incursiones navales de Marruecos frente a Ceuta

“Las incursiones navales de Marruecos se prolongaron durante los primeros días de agosto, en medio de una fuerte tensión, y estuvieron a punto de provocar una colisión entre barcos militares de los dos países”, agregó el periódico español.

Las incursiones marroquíes terminaron con la intervención de la Marina española y del Ministerio de Defensa, según el rotativo.

No obstante, Sánchez minimizó la magnitud de los incidentes, calificándolos de aislados, y subrayó la importancia de las relaciones con Marruecos.

En una conversación informal con periodistas en el marco de la Fiesta Nacional, Sánchez dijo que España y Marruecos son vecinos geográficos y que la situación fue difícil, aunque destacó que la comunicación entre las partes fue muy fluida y que no ha vuelto a pasar nada parecido, antes de señalar que los lazos con Marruecos son “muy importantes”.

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia.

Visita de los reyes españoles en medio de las tensiones

Estas declaraciones se produjeron antes de la visita del rey Felipe y la reina Letizia a Ceuta, prevista para hoy y el miércoles, que podría agravar las tensiones entre España y Marruecos.

Aún hay dudas sobre si Rabat habría podido desempeñar algún papel en el aflujo de más de 70 mil migrantes procedentes de Marruecos hacia Ceuta el 30 y 31 de julio.

La derecha española acusó a Marruecos de haber orquestado estas entradas por motivos políticos, mientras Rabat reivindica la soberanía sobre Ceuta y el otro territorio español del norte de África, Melilla.

El rey de Marruecos, Mohamed VI, abandonó su silencio sobre ese tema el viernes, cuando denunció “las declaraciones irresponsables de ciertos medios políticos y mediáticos y a su instrumentalización flagrante de la situación”.

El País precisó que sus fuentes no quisieron especular sobre una posible coordinación deliberada entre las incursiones navales y el flujo de migrantes.

Con información de AFP y Reuters.

*mcam