Grupos humanitarios temen que plan de Bukele lleve a inocentes a declararse culpables

Organizaciones sociales salvadoreñas expresaron este miércoles su temor de que el plan de liberación anticipada para colaboradores "ocasionales" de pandillas, anunciado por el presidente Nayib Bukele, lleve a personas inocentes a declararse culpables para obtener el beneficio.

Bukele dijo la semana pasada que la liberación "condicional" o "anticipada" podría alcanzar al 50 por ciento de unos 10 mil casos de detenidos que el gobierno identifica como colaboradores "casuales", que no pertenecieron a la estructura de las bandas criminales.

El mandatario hizo el anuncio el martes 13 de octubre, en una conferencia de prensa sobre inversión española, al responder a una periodista. Según Emol, dijo que la liberación sería bajo monitoreo, pero no precisó cuándo comenzaría ni qué criterios se aplicarían.

Grupos humanitarios calificaron de "discrecional" la medida y advierten que podría hacer que inocentes se inculpen para obtener ese beneficio.

Los inocentes no tienen que ser condicionados, no tienen que entrar en un proceso abreviado, no tienen que confesar ningún delito (...) ni siquiera son colaboradores", dijo en rueda de prensa Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción.

La organización Socorro Jurídico calcula que son inocentes una tercera parte de los 93 mil detenidos en cuatro años y medio del régimen de excepción que impuso Bukele en su ofensiva contra las pandillas.

Abraham Abrego, de la ONG Cristosal, sostuvo que determinar la culpabilidad corresponde a la justicia y no al Ejecutivo, y cuestionó que Bukele llame "colaboradores" a los posibles beneficiarios en lugar de reconocer que hay inocentes presos, según Emol.

Para Salvador Ruiz, del Comité de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, el plan de liberación "anticipada" busca "silenciar" y "doblegar" a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Si se declaran culpables, sus casos no podrán ser presentados ante instancias internacionales de justicia, advirtió.

Los grupos sostienen que la medida vulnera la presunción de inocencia y evidencia la falta de independencia entre los poderes del Estado.

Bukele "está invadiendo facultades que no le competen", añadió Lourdes Palacios, del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas, al señalar que el gobierno "no tiene facultades para liberar a nadie".

Según datos de la fiscalía, casi el 90 por ciento de los detenidos bajo el régimen de excepción siguen sin ser procesados ante los tribunales y llevan años incomunicados.

El gobierno reconoce haber liberado a unas 8 mil personas que atribuyó a un margen de error, según Emol. Bukele rechaza las acusaciones de violar derechos humanos y comparó el régimen con una quimioterapia contra el cáncer de las pandillas.

La "guerra" antipandillas redujo a mínimos históricos los homicidios en El Salvador, pero organizaciones humanitarias denuncian detenciones arbitrarias, abusos y más de 500 muertes bajo custodia estatal.