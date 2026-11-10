Hachikō: el perro que esperó casi 10 años a su dueño fallecido y conmovió al mundo

La historia de Hachikō es real, pero algunos de los episodios que millones de personas conocen provienen de adaptaciones cinematográficas. No obstante, la documentación histórica permite reconstruir su vida, corregir algunas escenas populares y comprender cómo un perro de raza akita terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de lealtad más reconocidos de Japón.

Y del mundo.

La historia real detrás de Hachikō

El 10 de noviembre de 1923 nació en Ōdate, una localidad de la prefectura de Akita, Japón, un cachorro de raza akita que años después se convertiría en protagonista de una de las historias más conocidas sobre el vínculo entre los seres humanos y los animales. Su nombre era Hachi, aunque el mundo terminaría conociéndolo como Hachikō.

En enero de 1924, cuando tenía aproximadamente dos meses, llegó a Tokio para vivir con Hidesaburō Ueno, profesor de agricultura de la Universidad Imperial de Tokio. Ueno desarrolló un vínculo especial con el animal y lo incorporó a su vida cotidiana. Hachi no era simplemente un perro que vivía en su casa: formaba parte de sus rutinas y de su entorno familiar.

La vida de ambos cambió abruptamente el 21 de mayo de 1925. Ueno sufrió una hemorragia cerebral mientras se encontraba en la universidad y murió repentinamente. Tenía 53 años. Su fallecimiento fue inesperado y Hachi nunca volvió a encontrarse con él.

Tras la muerte del profesor, el perro pasó por diferentes hogares. Finalmente quedó al cuidado de Kikusaburō Kobayashi, un jardinero que había trabajado para Ueno y que vivía en Yoyogi. A pesar de tener un nuevo lugar donde vivir, Hachi continuó regresando a la estación de Shibuya, donde esperaba encontrar a su antiguo dueño.

Nippon.

Durante años, su presencia se convirtió en parte del paisaje cotidiano de la estación. Hachi aparecía regularmente, incluso cuando su antiguo propietario ya no podía regresar. Los trabajadores y comerciantes de la zona llegaron a reconocerlo y algunas personas comenzaron a proporcionarle alimento.

La historia adquirió notoriedad nacional en 1932, cuando Hirokichi Saitō, investigador interesado en la preservación de las razas caninas japonesas, publicó un artículo sobre el perro en el periódico Tokyo Asahi Shimbun. La publicación despertó un enorme interés público y convirtió a Hachi en un símbolo de fidelidad.

La repercusión fue tan grande que en 1934 se inauguró una estatua de bronce en su honor frente a la estación de Shibuya. Lo extraordinario es que Hachikō todavía estaba vivo y asistió a la ceremonia. La imagen del perro que había esperado durante años a su dueño ya formaba parte de la memoria colectiva japonesa.

El 8 de marzo de 1935, Hachikō murió cerca de la estación de Shibuya. Tenía aproximadamente 11 años. Su cuerpo fue sometido a una necropsia en la Universidad Imperial de Tokio. Las investigaciones posteriores identificaron una infección parasitaria por Dirofilaria immitis, conocida como dirofilariosis, como causa de su muerte.

Especial.

Su cuerpo fue preparado mediante taxidermia y se conserva en el Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia de Tokio. Además, sus restos descansan junto a los de Hidesaburō Ueno en el cementerio de Aoyama, un detalle que mantiene simbólicamente unido al perro con el hombre al que acompañó durante su vida.

Lo que las películas cambiaron de la historia

La historia llegó al cine japonés en 1987 con Hachikō Monogatari, dirigida por Seijirō Kōyama. Décadas después, en 2009, Hollywood realizó una adaptación protagonizada por Richard Gere, titulada Hachi: A Dog's Tale (conocida en español como Siempre a tu lado). Esta última llevó la historia a una audiencia internacional mucho más amplia.

Sin embargo, las películas introdujeron licencias narrativas. Una de las diferencias más interesantes tiene que ver con los desplazamientos de Ueno. Durante mucho tiempo se popularizó la imagen de Hachi acompañando diariamente a su dueño hasta la estación de Shibuya y esperándolo allí cada tarde. No obstante, una investigación histórica publicada por la Universidad de Tokio en 2024 señala que Ueno probablemente caminaba hasta la Facultad de Agricultura de la universidad, en el campus de Komaba, y que Hachi lo acompañaba hasta sus instalaciones. La espera en Shibuya después de la muerte del profesor es un episodio documentado, pero la rutina cinematográfica anterior a su fallecimiento no debe darse por completamente comprobada.

También hay una diferencia importante respecto a su vida después de la muerte de Ueno. Algunas versiones cinematográficas simplifican la historia y presentan al perro como un animal que permaneció prácticamente abandonado. Los registros históricos muestran una situación más compleja: Hachi pasó por distintos hogares y terminó bajo el cuidado de Kobayashi, el jardinero de su antiguo propietario. Su regreso a Shibuya fue una conducta que mantuvo pese a tener un lugar donde vivir.

Por eso, la historia real no necesita adornos para resultar conmovedora. Un perro perdió a la persona con la que había establecido un vínculo y continuó regresando durante años a un lugar asociado con sus antiguas rutinas. La documentación no permite conocer exactamente qué pensaba o sentía Hachikō, pero sí demuestra la persistencia de su comportamiento.

Un símbolo que sobrevivió a su propia historia

La primera estatua de Hachikō tampoco sobrevivió intacta a los acontecimientos históricos. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1944, fue retirada para aprovechar el metal en el esfuerzo bélico japonés. En 1948 se inauguró una segunda estatua, obra del escultor Takeshi Andō, que es la que actualmente se reconoce en Shibuya.

Con el paso de las décadas, Hachikō dejó de ser solamente un símbolo japonés. Su historia fue incorporada a libros, películas, materiales educativos y homenajes dedicados a los animales de compañía. Su figura también contribuyó a dar visibilidad internacional a la raza akita.

En México, donde millones de familias consideran a perros y gatos integrantes de sus hogares, la historia tiene una resonancia particular. No se trata únicamente de una narración sobre fidelidad: también permite reflexionar sobre la responsabilidad que implica recibir a un animal en casa, cuidarlo durante toda su vida y reconocer que su bienestar depende de las personas que lo acompañan.

Hachikō murió hace más de nueve décadas, pero su imagen continúa presente en uno de los espacios más transitados de Tokio. Su estatua frente a la estación de Shibuya es un punto de encuentro para habitantes y visitantes de todo el mundo.

Quizá la razón por la que su historia sigue emocionando no sea solamente que esperó durante casi diez años. Es que, detrás de las películas y las leyendas, existió un animal real cuya vida quedó profundamente vinculada a la de una persona. Y esa historia, con sus detalles históricos y sus partes todavía difíciles de interpretar, sigue invitándonos a pensar en el valor de los vínculos que establecemos con los animales.

Termina de leer este artículo y abraza a tu mascota. Yo lo haré.