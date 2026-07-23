Cámara de Representantes vuelve a votar en contra de la guerra contra Irán; aprueba retiro de tropas

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un nuevo texto que solicita la retirada de las tropas estadounidenses de la guerra contra Irán, en una medida de carácter simbólico que refleja la creciente oposición legislativa a la campaña militar impulsada por la Casa Blanca.

Cuatro congresistas republicanos se unieron a la oposición demócrata para respaldar la resolución, que llega tras la muerte de cuatro militares estadounidenses en los últimos días por ataques iraníes, elevando a 18 el número de bajas desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron operaciones conjuntas contra Teherán.

A finales de junio, ambas cámaras del Congreso ya habían aprobado una resolución similar. Sin embargo, el hecho de que los republicanos —mayoría en la Cámara y en el Senado— se sumen en parte a la oposición marca un nuevo revés político para el presidente Donald Trump.

Durante la aprobación del texto anterior, Trump calificó la votación como “antipatriótica”, reafirmando su postura de mantener la ofensiva militar.

La oposición demócrata busca limitar los poderes militares del presidente en el conflicto con Irán, denunciando que el Ejecutivo ha eludido la autoridad legislativa. La Constitución estadounidense establece que solo el Congreso puede declarar la guerra.

Si bien la ley permite al presidente iniciar hostilidades para responder a una amenaza inminente, exige que obtenga autorización del Congreso en un plazo de 60 días. No obstante, Trump ignoró este límite en mayo, argumentando que el conflicto había terminado tras uno de los varios altos el fuego anunciados.

El congresista demócrata Seth Moulton denunció: “Estadounidenses están perdiendo la vida por culpa de la guerra irresponsable e ilegal de Donald Trump y Pete Hegseth”, en referencia al secretario de Defensa.

Las declaraciones reflejan el creciente malestar en sectores del Congreso ante una guerra que, además de las bajas militares, ha generado tensiones diplomáticas y un aumento en los precios internacionales del petróleo.

Aunque la resolución aprobada no tiene efectos vinculantes, su carácter simbólico envía un mensaje claro de desgaste político para la administración Trump. La división dentro del Partido Republicano y la presión demócrata podrían intensificar el debate sobre el papel del Congreso en la supervisión de las operaciones militares.

Con información de AFP.