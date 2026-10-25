Corte de Brasil amplía 2 horas el cierre de urnas tras denuncia de Lula

Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó este domingo prorrogar por dos horas el cierre de los colegios electorales en todo el país durante la jornada del balotaje presidencial, luego de que se reportaran serias irregularidades y restricciones en el servicio de transporte público.

La resolución, dictada por el magistrado Cristiano Zanin, establece que las mesas de votación en territorio brasileño extenderán su funcionamiento de manera excepcional hasta las 19:00 horas tiempo local (22:00 GMT).

La intervención de la máxima corte responde directamente a la denuncia pública formulada por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien acusó la existencia de obstáculos operacionales y bloqueos indirectos en el transporte urbano que impedían el desplazamiento de miles de ciudadanos hacia sus centros de votación en diversas urbes.

En el texto del fallo judicial, al que tuvo acceso la agencia AFP, el juez Zanin subrayó la "extrema gravedad" de las anomalías reportadas, argumentando que el Estado debe garantizar de forma irrestricta las condiciones materiales para que la población pueda ejercer su derecho constitucional al sufragio sin condicionamientos ni trabas logísticas.

Con esta prórroga, el conteo oficial de los sufragios y la difusión de los primeros resultados preliminares del balotaje experimentarán un retraso proporcional respecto al cronograma electoral originalmente previsto.