Elecciones en Brasil: Abren centros electorales para elegir entre Lula y Bolsonaro

Los centros de votación abrieron este domingo en Brasil para una segunda vuelta presidencial que definirá el rumbo político de la mayor economía de América Latina. La contienda enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Cerca de 160 millones de electores están llamados a participar en una jornada que trasciende las fronteras brasileñas por sus posibles repercusiones económicas, diplomáticas y ambientales en la región.

La votación comenzó a las 8:00 horas, tiempo local, y está previsto que las urnas cierren a las 17:00 horas. Una vez concluida la jornada, el sistema de votación electrónica permitirá avanzar rápidamente en el conteo de los sufragios, por lo que se espera conocer los primeros resultados durante las horas posteriores al cierre.

La atención está puesta en el nivel de participación, la distribución regional de los votos y la capacidad de ambos candidatos para movilizar a sus simpatizantes en una elección marcada por la polarización política.

Lula y Flávio Bolsonaro llegan a una elección cerrada

Las últimas encuestas publicadas antes de la segunda vuelta muestran una disputa estrecha entre los dos candidatos. Un sondeo de Datafolha difundido el sábado situó a Flávio Bolsonaro con 51% de los votos válidos, frente a 49% para Lula, una diferencia que se encuentra dentro del margen de error de la medición.

El resultado definitivo dependerá de los votos emitidos durante la jornada y no puede anticiparse únicamente a partir de los sondeos.

Lula, de 80 años, aspira a conseguir un cuarto mandato presidencial no consecutivo y defender la continuidad de su proyecto político. El mandatario ha destacado sus políticas sociales, los avances económicos de su administración y la importancia de preservar las instituciones democráticas.

Por su parte, Flávio Bolsonaro, de 45 años, ha centrado su campaña en el combate a la delincuencia, la reducción del gasto público y las preocupaciones de los ciudadanos por el costo de la vida. Su candidatura representa la continuidad de la corriente política conservadora asociada a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

La elección enfrenta así dos propuestas diferentes sobre el papel del Estado, la seguridad pública, los programas de asistencia social y la relación de Brasil con Estados Unidos.

Un hombre se somete a una verificación digital durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en un centro de votación en la favela de Rocinha, en Río de Janeiro. AFP

Costo de vida e inseguridad, entre las preocupaciones

Más allá de las diferencias ideológicas, la economía cotidiana constituye uno de los principales factores de la contienda. El precio de los alimentos, el acceso al empleo y la percepción de inseguridad figuran entre las preocupaciones que han influido en el debate electoral.

Durante su campaña, Lula defendió la continuidad de los programas sociales que han beneficiado a sectores de menores ingresos y recordó los avances registrados durante sus anteriores administraciones en materia de reducción de la pobreza.

Flávio Bolsonaro, en cambio, ha insistido en la necesidad de endurecer las políticas de seguridad y reducir el peso del gasto público. Su mensaje ha encontrado respaldo entre electores que expresan descontento con la situación económica y con la gestión del actual Gobierno.

La participación de los votantes que respaldan a cada candidato será determinante en una segunda vuelta en la que ambos llegan con niveles importantes de rechazo.