Bolsonaro recibe autorización para prisión domiciliaria temporal

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, obtuvo la autorización de un juez de la Corte Suprema para cumplir de manera temporal su condena en prisión domiciliaria, por razones humanitarias. La medida entrará en vigor luego de que sea dado de alta del hospital donde permanece internado por una bronconeumonía.

Bolsonaro, de 71 años, fue condenado a 27 años de cárcel por golpismo y desde enero se encontraba recluido en el complejo penitenciario de Papuda, en Brasilia. La autorización establece que podrá permanecer en su domicilio ubicado en la capital brasileña por un plazo inicial de 90 días, prorrogables según la evolución de su estado de salud.

La primer en reaccionar a la noticia fue su esposa, Michelle Bolsonaro, quien escribió en Instagram: “¡Gracias, Dios mío!” junto a una imagen del fallo judicial.

Los abogados del exmandatario habían solicitado en varias ocasiones que se le permitiera cumplir la condena en su casa, argumentando sus problemas médicos, pero hasta ahora las peticiones habían sido rechazadas.

¿Cuál es el estado de salud de Jair Bolsonaro?

Bolsonaro ingresó el 13 de marzo a la clínica privada DF Star de Brasilia, donde fue atendido en terapia intensiva por un cuadro de fiebre alta, sudores y escalofríos. El lunes fue trasladado a una habitación, aunque los médicos señalaron que aún no hay previsión de alta hospitalaria.

Según el doctor Brasil Caiado, la infección que lo llevó al hospital se originó por un episodio de broncoaspiración, vinculado a las secuelas de la puñalada en el abdomen que sufrió durante un acto de campaña en 2018. Desde entonces, Bolsonaro se ha sometido a varias cirugías y padece crisis de hipo, en ocasiones acompañadas de vómitos.

El juez Alexandre de Moraes, encargado del caso, indicó que transcurridos los 90 días se volverá a analizar la situación de Bolsonaro, “incluido con pericia médica si fuera necesario”.

Bolsonaro designó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato presidencial para las elecciones de octubre. A menos de siete meses de los comicios, algunas encuestas muestran un empate técnico entre Flávio y el actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca un cuarto mandato.

Con información de AFP.