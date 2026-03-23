Bolsonaro deja terapia intensiva mientras Corte define prisión domiciliaria

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, hospitalizado por una bronconeumonía, salió este lunes de terapia intensiva, informó uno de sus médicos, mientras espera que la Corte Suprema decida si le concede prisión domiciliaria.

Tras más de una semana ingresado en un hospital de Brasilia, el líder de extrema derecha pasó de cuidados intensivos a un cuarto del centro médico, aunque por ahora “sin previsión de alta hospitalaria”, dijo el doctor Brasil Caiado.

Bolsonaro recibió además este lunes un parecer favorable de la fiscalía para que sea trasladado a su casa y no regrese a la cárcel de Papuda, en Brasilia, donde está preso desde enero.

El exmandatario, de 71 años, fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado en 2022.

Sus abogados presentaron varios pedidos de prisión domiciliaria “humanitaria” debido a sus recurrentes problemas de salud.

Tras el parecer positivo de la fiscalía, la decisión corresponde ahora al juez supremo Alexandre de Moraes, relator del juicio que condenó a Bolsonaro.

El expresidente (2019-2022) ingresó a terapia intensiva en la clínica privada DF Star de Brasilia el 13 de marzo, con un cuadro de fiebre alta, sudores y escalofríos.

Sus doctores informaron este lunes que su condición es “estable”.

Según el equipo médico, la infección que lo llevó al hospital es resultado de un episodio de broncoaspiración, vinculado a las secuelas de una puñalada en el abdomen que recibió durante un acto de campaña en 2018.

Desde entonces, Bolsonaro se sometió a varias cirugías y sufre crisis de hipo, a veces acompañadas de vómitos.

Encarcelado, ungió a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato para las elecciones presidenciales de octubre.

A menos de siete meses de los comicios, algunas encuestas muestran un empate técnico entre Flávio Bolsonaro y el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a un cuarto mandato.

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