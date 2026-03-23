Aceite de coco resultó ser metanfetamina; España decomisa 625 kg procedentes de México

El Ministerio del Interior de España dio a conocer el decomiso de un cargamento de 625 kilogramos de metanfetamina procedente de México, que venía mezclada en 36 botes con aceite de coco. Además, se desmanteló la red de tráfico de drogas que era liderada por al menos un mexicano.

De acuerdo con el reporte oficial, el pasado 19 de febrero en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid‑Barajas los elementos de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, identificaron el envío sospechoso embarcado en nuestro país y lo sometieron a pruebas químicas confirmándose que se trataba de droga.

Los seguimientos permitieron identificar a los responsables y su estructura operativa”, refirió.

A partir de ese momento, agregó, inició una investigación durante el último mes que derivó en la detención de cinco personas, cuatro de ellas ingresadas a prisión provisional y una más sigue siendo investigada.

La mercancía declarada como aceite de coco llegó en un vuelo que salió de la Ciudad de México. Tras una inspección física y la toma de muestras, el Laboratorio Central de Aduanas informó que el contenido de los recipientes dio positivo en sustancias estupefacientes.

Como parte de la investigación, la mercancía fue trasladada y almacenada en una bodega de un domicilio en Madrid, al cual estaba dirigida.

Desde el 24 de febrero, equipos del Área Regional de Vigilancia Aduanera de Madrid y la UDAIFF de Guardia Civil de Madrid establecieron dispositivos de vigilancia rotatorios sobre esta bodega donde se custodiaba la mercancía sustituida, el domicilio del destinatario final del envío y el domicilio de la persona encargada de la gestión logística (pago de impuestos, aranceles y almacenaje).

Derivado de estos, además, se desmanteló la red de tráfico de drogas que era liderada por al menos un mexicano. Cortesía Ministerio de Hacienda

En estos seguimientos, los investigadores detectaron que uno de los investigados acudió al espacio hasta en tres ocasiones para comprobar el estado de la mercancía, realizando medidas de contravigilancia.

Además, se consiguió establecer la relación entre dos investigados, al ser presenciado un encuentro entre ambos en un bar. La autoridad española señaló que una vez consultadas las bases de datos, se confirmó la existencia del vínculo entre ellas, que ya figuraban denunciados como presuntos autores de delitos de estafa en el año 2015.

Adicionalmente, el pasado 1 de marzo, dos de los detenidos, uno de nacionalidad española y uno con nacionalidad mexicana, se reunieron y mantuvieron una conversación en una zona discreta de un local.

Durante esa conversación los agentes comprobaron que el individuo de nacionalidad mexicana ostentaba un rol de jerarquía sobre el otro. Tras la reunión, los investigadores constataron que la motocicleta en la que abandona el encuentro el individuo con pasaporte mexicano era propiedad del otro investigado, lo que reforzó la relación entre ambos.

Fue así que entre el 5 y el pasado 7 de marzo pasados se llevaron a cabo las detenciones de los distintos integrantes de esta red vinculados con la importación y custodia de la droga.

El Ministerio del Interior español puntualizó que, según la Guardia Civil, “entre los detenidos se encontraba la persona al que las organizaciones llaman ‘el notario’, dado que es el encargado de comprobar que el transporte de la droga se realizó según lo acordado por la organización.

Este individuo fue detenido al desembarcar de un vuelo con origen en México”.

Aun esta por concretarse por el laboratorio el grado de pureza de la metanfetamina, pero desde ahora supone un importante golpe a las rutas de distribución de drogas sintéticas, que sería mayor a decomisos de la misma droga realizados en noviembre de 2019, cuando se intervinieron 352 kilos y 399 kilos de esta sustancia. En aquella ocasión, la droga se halló oculta al interior de bloques de mármol procedentes también de México.

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