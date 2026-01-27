Avión de la NASA aterriza de emergencia en Houston tras falla mecánica | VIDEO

Una avión de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) realizó este martes un aterrizaje de emergencia con la panza en el aeropuerto de Ellington, ubicado al sureste de Houston, Texas, luego de sufrir una falla mecánica que impidió el despliegue normal del tren de aterrizaje.

El incidente ocurrió a plena luz del día y generó una rápida movilización de los servicios de emergencia, aunque no se reportaron personas heridas.

El avión involucrado fue identificado como un WB-57, una aeronave de investigación de gran altitud utilizada por la NASA para misiones científicas. De acuerdo con información oficial, el aterrizaje de emergencia se produjo alrededor de las 11:30 de la mañana en la pista 17R-35L de Ellington Field, lo que obligó a interrumpir temporalmente las operaciones en esa zona del aeropuerto mientras se garantizaba la seguridad.

Según explicó la propia agencia espacial, la aeronave presentó un problema mecánico durante la maniobra final de aproximación.

Hoy, un problema mecánico con uno de los WB-57 de la NASA provocó un aterrizaje con el tren de aterrizaje desplegado en Ellington Field.

La respuesta al incidente continúa y toda la tripulación se encuentra a salvo en este momento”, detalló la NASA en un comunicado difundido horas después del hecho.

Videos del aterrizaje se viralizan

En redes sociales comenzaron a circular videos grabados desde distintos puntos del aeropuerto y sus alrededores, en los que se observa el momento exacto en que la aeronave desciende y se desliza sobre la pista con el fuselaje en contacto directo con el asfalto, generando chispas visibles.

En las imágenes posteriores también se aprecia al piloto saliendo de la cabina con la asistencia del personal de emergencia, lo que reforzó la confirmación de que no hubo lesionados.

Autoridades aeroportuarias de Houston informaron que, tras el aterrizaje, equipos de bomberos y personal de respuesta rápida se desplegaron de inmediato en la pista para asegurar la zona y retirar la aeronave afectada.

El incidente ocurrió cerca de las 11:30 am cuando la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en la pista 17R-35L del aeropuerto de Ellington”, señaló Houston Airports en un comunicado oficial.

De acuerdo con reportes preliminares, a bordo del avión viajaban dos personas, ambas integrantes de la tripulación, quienes resultaron ilesas. Tampoco se confirmaron daños mayores en la infraestructura del aeropuerto, más allá de la interrupción temporal de operaciones mientras se realizaban las tareas de seguridad y limpieza de la pista.

La NASA subrayó que, como ocurre en este tipo de situaciones, se iniciará una investigación exhaustiva para determinar el origen exacto de la falla.

Como en cualquier incidente, la NASA llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa. La NASA mantendrá informada al público de forma transparente a medida que obtengamos más información”, indicó la agencia.

El WB-57 es un avión de investigación atmosférica de alta altitud con base en el Centro Espacial Johnson de la NASA. Es capaz de volar a más de 60 mil pies y ha sido utilizado durante décadas para estudios científicos, observaciones climáticas y misiones especializadas.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si la aeronave será reparada o retirada del servicio, mientras continúan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.