Avalancha en centro comercial por lluvia de dinero deja varios lesionados en Chile | VIDEO

Un video que circula en redes sociales muestra al influencer Sebastián Betancourt lanzando billetes desde el segundo piso del centro comercial MallPlaza Vespucio, en Santiago de Chile. La acción provocó escenas de caos, con decenas de personas corriendo para recoger el dinero, mientras otros visitantes intentaban resguardarse para evitar accidentes.

El video, de poco más de 30 minutos, muestra a Betancourt sacando billetes de su mochila y arrojándolos mientras se desplazaba por el centro comercial. La dinámica, que buscaba premiar a sus seguidores, terminó con al menos cinco personas heridas y daños materiales en el lugar.

¿Quién es Sebastián Betancourt?

Betancourt es uno de los líderes de la página Premia2, junto con el influencer y DJ Diego Álvarez Quiroz, conocido como Sapito. Ambos suelen organizar actividades y concursos en los que regalan dinero en efectivo, dispositivos electrónicos como iPhones y MacBooks, además de dinámicas en espacios públicos.

En ocasiones anteriores, habían escondido bolsas con dinero y dulces en parques de Santiago, incentivando a sus seguidores a participar en búsquedas masivas.

Consecuencias legales

El centro comercial aclaró que la actividad no había sido autorizada y solicitó a la Policía de Investigaciones (PDI) abrir una investigación para determinar responsabilidades. El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, informó que el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia contra los responsables.

La administración de MallPlaza señaló que analiza posibles acciones legales contra Betancourt y Álvarez, debido a los daños ocasionados y al riesgo generado para los visitantes y trabajadores.

Polémica en redes sociales

El video generó una fuerte polémica en redes sociales. Muchos usuarios criticaron la acción del influencer, señalando que pudo haber terminado en una tragedia:

“Pero qué idiota, pudo terminar mal, espero que dé una explicación” .

. “Están midiendo la respuesta de la calle. Si por un par de lucas invadieron un mall, imagínense lo que harán por más” .

. “El weón tonto provocó tremendo caos, que se haga cargo de la cagada que dejó” .

. “Tienen que hacer recagar a esos weones, quedaron varias personas y trabajadores heridos”.

Influecers acusados de mentir para crear contenido

Varios influencers han sido señalados de mentir sobre donaciones o acciones benéficas, utilizando la filantropía como espectáculo para ganar seguidores y monetizar contenido. Estos casos han generado un gran debate sobre la autenticidad de la ayuda social en redes sociales.