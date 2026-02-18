Estados Unidos deporta a México a bebé de dos meses

Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a México a una mujer y a su bebé, de dos meses de edad, informó el congresista Joaquín Castro.

Juan Nicolás, un bebé de dos meses que sufría de bronquitis y pasó tres semanas en la prisión tráiler de Dilley, fue deportado por ICE junto a su madre”, escribió el congresista.

Los abandonaron al otro lado de la frontera con México”, añadió el demócrata a través de su cuenta de X.

De acuerdo con la cadena de noticias Telemundo, el niño fue trasladado junto a su madre, Mireya López Sánchez, a un hospital local.

De acuerdo con Castro, el menor estuvo inconsciente varias horas, pese a lo cual lo dieron de alta.

Ayer por la mañana, la mujer tuvo una audiencia ante un juzgado migratorio, donde le notificaron su deportación.

Sin embargo, no le fue informado cuándo ni a dónde sería el traslado.

Tanto Juan como su mamá regresaron a Dilley y su futuro sigue siendo incierto”, insistió el congresista.

Excélsior reportó el lunes pasado que el centro de Dilley, en Texas, cuenta con reportes de abusos y atención deficiente.

Nos preocupa profundamente que Juan y su madre sean deportados y que la salud de Juan siga deteriorándose. Su vida corre peligro debido a la monstruosa crueldad del ICE. Seguiremos luchando para protegerlos”, agregó Castro.

APLAZAN OTRA VEZ LA AUDIENCIA DE NICOLÁS MADURO

La justicia estadunidense postergó del 17 al 26 de marzo la próxima audiencia del derrocado presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una corte de Nueva York.

El motivo de esta solicitud de aplazamiento es que la fiscalía alega “problemas de planificación y logística”, sin especificar más detalles.

El exmandatario se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas y afirmó ser un “prisionero de guerra”.

Su esposa, Cilia Flores, comparecerá el mismo día.

En tanto, el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos anunció que ejecutó tres ataques en el Pacífico y el Caribe contra lanchas de supuestos narcotraficantes dejaron 11 muertos.

-AFP

