Autoridades de Perú decomisan 620 kilos de cocaína que tenían como destino México

Autoridades de Perú decomisaron 620 kilos de cocaína que, de acuerdo con las investigaciones, tenía como destino México. La localización del cargamento se dio durante una operación realizada en un almacén en el distrito de Villa El Salvador, en la zona sur de Lima.

El ministro del Interior, César Astudillo, detalló que el cargamento de droga estaba distribuido en 556 paquetes pequeños, y que durante se logró detener a tres personas e incautar armas, vehículos y equipo de comunicación.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Fredy López, compartió que la investigación indica que el cargamento de droga sería enviado a México por vía marítima desde el puerto del Callao.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior.

La incautación de esta gran cantidad de clorhidrato de cocaína no es al azar. Detrás hay un equipo de inteligencia que ha realizado un seguimiento desde el Huallaga”, comentó Astudillo.

Agregó que la operación tenía como objetivo la desarticulación de grupos pertenecientes a la organización criminal de Los Caleteros de Villa.

Esto no es ningún laboratorio ni una poza de maceración, esto es un centro de acopio. Y seguimos dando duros golpes contra este delito”, concluyó Astudillo.

En el lugar también fueron decomisadas dos pistolas cargadas, un silenciados, nueve teléfonos celulares, un teléfono satelital y cinco vehículos.