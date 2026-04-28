Claudia Sheinbaum lidera ranking de aprobación en América Latina con 72.3%

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum se posicionó como la mandataria mejor evaluada de América Latina en marzo de 2026, al alcanzar un 72.3% de imagen positiva, de acuerdo con la más reciente medición de CB Global Data.

El análisis realizado entre el 10 y el 15 de marzo con una muestra de 2mil 562 casos y un margen de error de 1.9%, coloca a la primera mujer Presidenta de México en el primer lugar del ranking regional.

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La encuesta destaca que Sheinbaum Pardo cuenta con una percepción mayoritariamente favorable entre la ciudadanía.

Con 37.3% se califica su gestión como “muy buena” y 35.0% como “buena”, frente a un 25.6% de opiniones negativas y 2.1% que no respondió.

En segundo lugar se ubica Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con 71.8% de aprobación, seguido por Luis Abinader, de República Dominicana, quien alcanza 58.7%, completando el podio de líderes mejor evaluados en la región.

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El ranking muestra una brecha relevante entre los primeros lugares y el resto de los mandatarios latinoamericanos. En la zona media aparecen figuras como Daniel Ortega (57.9%), Rodrigo Chaves (56.8%) y Rodrigo Paz (51.9%), mientras que por debajo del 50% se concentran varios presidentes con balances más divididos o negativos.

En contraste, los niveles más bajos de aprobación corresponden a José María Balcázar, de Perú, con 25.2% de imagen positiva; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 26.4%; y Daniel Noboa, de Ecuador, con 33.5%, quienes ocupan las últimas posiciones del listado.

En términos de variación mensual, el presidente dominicano Luis Abinader registra el mayor crecimiento en imagen positiva con un aumento de 3.9 puntos porcentuales. En sentido opuesto, el argentino Javier Milei presenta la caída más pronunciada, con una disminución de 4.5 puntos.

La muestra destaca que la imagen positiva de la Presidenta Claudia Sheinbaum presenta un avance respecto a febrero, cuando se ubicaba en 68.5%.