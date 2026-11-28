Dos empleados de Médicos Sin Fronteras (MSF) murieron en un ataque de Israel contra una clínica en Gaza, denunció este sábado la organización humanitaria, mientras que el ejército israelí aseguró que ambos eran integrantes del grupo islamista Hamás y los calificó como terroristas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron a los fallecidos como Ahmad Abu Hasira y Moaz Sobh, quienes trabajaban como guardias de seguridad en el centro médico. Sobre Sobh, las autoridades israelíes señalaron que era comandante de un grupo de artillería de Hamás.

MSF expresó su devastación por la muerte de sus dos trabajadores y acusó que se trató de un ataque directo contra la organización, debido a que sus instalaciones estaban identificadas y su ubicación había sido comunicada previamente al ejército israelí.

MSF denuncia ataque directo contra su personal en Gaza; OMS condena lo sucedido

Nuestras instalaciones estaban claramente identificadas con los logotipos de MSF, y su ubicación había sido comunicada al ejército israelí", escribió la organización en la red social X, donde manifestó su rechazo por lo ocurrido.

La denuncia también fue condenada por el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien calificó de indignantes e inaceptables los ataques contra instalaciones médicas, trabajadores de la salud y personal humanitario en Gaza.

Los ataques contra instalaciones de salud, trabajadores de la salud y personal humanitario en #Gaza son indignantes e inaceptables", publicó en X.

Israel niega haber atacado infraestructura médica

Por su parte, el ejército israelí rechazó haber atacado un hospital o causado daños a la infraestructura médica. Sin embargo, sostuvo que el caso representa otro ejemplo de la presunta infiltración de Hamás en organizaciones internacionales.

"Este es otro ejemplo de cómo la organización terrorista de Hamás se infiltra en organizaciones internacionales", aseguró esa fuerza en la plataforma Telegram.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de incumplir el alto el fuego acordado en octubre de 2025, después de dos años de guerra en la Franja de Gaza.

Desde el comienzo de la tregua, más de mil 650 palestinos han muerto, de acuerdo con un recuento de la AFP basado en cifras del Ministerio de Salud de Gaza, organismo que opera bajo la autoridad de Hamás y cuyos datos son considerados confiables por la ONU.

En ese mismo periodo, el ejército israelí reportó la muerte de siete de sus soldados y un contratista civil.

Con información de AFP.