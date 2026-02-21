La Corte Suprema de Estados Unidos habría puesto límites al poder del presidente Donald Trump, luego de declarar ilegales los aranceles.

Durante el primer año de gobierno del presidente Trump, la Corte Suprema se habría alineado al mandatario, al aumentar su poder y transformar políticas estadounidenses de inmigración, servicio militar, empleo federal y otros casos, pero ahora encontró su límite.

El viernes 21 de febrero, la Corte Suprema dio un vuelco a una de las principales prioridades de Trump en su segundo mandato como presidente.

El tribunal decidió, en una sentencia trascendental, que la imposición de aranceles globales generalizados a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, excedía sus poderes, según la ley federal.

La sentencia, redactada por el conservador presidente de la Corte Suprema, John Roberts, no vaciló en su alcance ni en sus efectos, ni dejó para otro día las cuestiones sobre la legalidad de los aranceles

Los anuló sin vacilar, sin mencionar las consecuencias para los reembolsos, los acuerdos comerciales o el propio presidente republicano.

¿Corte Suprema de Estados Unidos pone límites al poder de Trump con los aranceles? Reuters

¿Qué hizo la Corte Suprema para limitar el poder de Trump?

Con la sentencia contra los aranceles, la Corte Suprema también reafirmó su papel como control de los demás poderes del Estado, incluido el presidente, tras un año en el que numerosos críticos y juristas habían expresado cada vez más sus dudas.

"El tribunal ha demostrado que no necesariamente proporcionará cobertura legal a todos los puntos del programa de Trump", dijo Peter Shane, experto en derecho constitucional y presidencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Los jueces, en una decisión de 6 a 3, confirmaron el fallo de un tribunal inferior de que el uso, por parte de Trump, de una ley de 1977 denominada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), no le otorgaba el poder que él reclamaba para imponer aranceles, algo que ningún presidente había intentado hacer anteriormente en virtud de dicha ley.

En términos inequívocos, Roberts escribió en el fallo que el argumento de Trump de que una frase concreta del texto de la ley le otorgaba la facultad de imponer aranceles era erróneo.

¿Corte Suprema de Estados Unidos pone límites al poder de Trump con los aranceles? Reuters

"Nuestra tarea hoy es decidir únicamente si la facultad de 'regular (...) la importación', otorgada al presidente en la IEEPA, incluye la facultad de imponer aranceles. No es así", escribió Roberts.

"La decisión demuestra que la Corte Suprema se toma en serio la supervisión del alcance de los poderes delegados al presidente por el Congreso", dijo Jonathan Adler, profesor de la Facultad de Derecho William & Mary de Virginia.

"El presidente no puede simplemente verter vino nuevo en botellas viejas", añadió Adler. "Si hay problemas que las leyes actuales no abordan, el presidente debe pedir al Congreso una cosecha más nueva".

El tribunal tiene una mayoría conservadora de 6 a 3, pero la sentencia no se dividió según criterios ideológicos.

Roberts y los jueces conservadores Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, ambos nombrados por Trump en su primer mandato, se unieron a los tres miembros liberales del tribunal para rechazar sus aranceles. Otros tres jueces conservadores discreparon.

Trump no se anduvo con rodeos en su réplica, calificando la decisión en términos extraordinariamente personales y reservando su ira especial para los jueces nombrados por los republicanos, incluidos los suyos propios, que fallaron en su contra, llamándolos "tontos" y "perros falderos" de los demócratas.

"Son muy antipatriotas y desleales a nuestra Constitución", dijo Trump a periodistas, y añadió: "En mi opinión, el tribunal se ha dejado influir por intereses extranjeros".

¿Corte Suprema de Estados Unidos pone límites al poder de Trump con los aranceles? Reuters

Con información de Reuters.