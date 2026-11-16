El periodista costarricense Camilo Rodríguez, quien denunció presuntos vínculos entre narcotraficantes, políticos y empresarios, fue asesinado a balazos este lunes en una carretera de Santo Domingo de Heredia, al norte de San José, en un crimen que representa el primer asesinato de un comunicador conocido en Costa Rica en 25 años.

Rodríguez, de 51 años, fue atacado alrededor de las 15:45 horas locales cuando conducía su vehículo por la Ruta 32, en dirección hacia la capital. Dos hombres vestidos de negro que viajaban en una motocicleta blanca lo interceptaron y dispararon contra el automóvil.

La Cruz Roja Costarricense informó que el periodista murió en el interior de su vehículo, mientras que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó el hallazgo de entre nueve y diez casquillos en el lugar. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de escape de los responsables.

El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, señaló que las líneas de investigación son amplias, debido a las denuncias que Rodríguez difundía en redes sociales sobre presuntas actividades criminales y redes de narcotráfico. El fiscal general, Carlo Díaz, consideró que las características del ataque apuntan a un posible asesinato por encargo.

El funcionario también reveló que el comunicador había denunciado amenazas anteriormente, pero rechazó incorporarse a un programa de protección.

Rodríguez, quien tenía 51 años, se había presentado en redes sociales como investigador del narcotráfico y aseguraba haber entregado información a la agencia antidrogas estadounidense DEA sobre supuestos vínculos entre organizaciones criminales y círculos políticos y empresariales.

En agosto de 2025, la actual presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, entonces aspirante presidencial, lo denunció por difamación después de que el periodista afirmara que su vivienda había sido construida presuntamente con dinero procedente del narcotráfico.

Tras el asesinato, Fernández expresó su indignación y condenó el ataque, al considerar que representa una mancha contra la libertad de expresión, independientemente del contenido de las publicaciones del comunicador. También instruyó a los cuerpos policiales a colaborar en las investigaciones para identificar y detener a los responsables.

El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (COLPER) y la Red Centroamericana de Periodistas condenaron el homicidio y exigieron una investigación exhaustiva que permita identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales, así como determinar si el crimen estuvo relacionado con su actividad informativa.

La presidenta del COLPER, Yanancy Noguera, consideró que el asesinato representa el silenciamiento de una voz disidente que difundía información sobre el crimen organizado.

El homicidio recuerda el asesinato del productor radiofónico Parmenio Medina, ocurrido en julio de 2001 en Santo Domingo, en la misma zona donde fue atacado Rodríguez.

El crimen ocurre en medio del incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico en Costa Rica, país que pasó de ser considerado un punto de tránsito de drogas a convertirse en un centro logístico para organizaciones criminales internacionales.

La tasa de homicidios se ha incrementado en la última década y el país también ha registrado un retroceso en materia de libertad de prensa: de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, descendió del octavo al puesto 38 de su clasificación mundial entre 2022 y 2026.