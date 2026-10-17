Asesinan a balazos a exfiscal que denunciaba corrupción y pandillas en Guatemala

El abogado guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa, de 43 años y reconocido por su lucha contra la corrupción, murió este sábado tras ser atacado a balazos mientras dirigía a un equipo de fútbol en el Campo Marte, en la zona 5 de la capital de Guatemala. El crimen causó indignación y fue condenado por el presidente Bernardo Arévalo y por defensores de derechos humanos.

En el ataque también murió Gustavo Adolfo Aguilar, a quien los investigadores consideran una víctima colateral. Un hijo del abogado estaba cerca, pero los escoltas lo protegieron.

Dos detenidos y una investigación abierta

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó de la captura de dos sospechosos poco después del homicidio. Uno de ellos es un exmilitar que pidió su baja del Ejército en febrero de 2019. Según Infobae, son los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc, de 30 y 18 años.

Villeda dijo al principio que se presumía la participación de cuatro personas. Infobae, en cambio, reportó que la evidencia balística indica que intervinieron al menos dos atacantes.

Los hermanos, que según su versión eran repartidores, niegan haber participado. Dicen que la policía los dejó ir y los detuvo de nuevo minutos después. Villeda calificó de raro que el teléfono de uno se haya quebrado en el arresto.

La policía informó que incautó un arma tipo carabina. Los peritajes balísticos determinarán si coincide con la evidencia del lugar.

“Todavía no estamos en una etapa de certezas; estamos en una etapa de recolección de evidencias, análisis de indicios para construir una investigación sólida”, afirmó Villeda.

El Ministerio Público asumió la dirección del caso y prometió examinar todas las hipótesis razonables. Revisará cámaras de seguridad y pruebas de residuos de disparo.

Villeda explicó que el exfiscal tenía protección policial desde 2010, reforzada en 2025 por su perfil político. Aseguró que no había denunciado amenazas recientes.

Según el ministro, los escoltas estaban a unos 30 o 40 metros cuando ocurrieron los disparos, pues uno de ellos permanecía con el hijo del abogado.

Un abogado que enfrentó a los poderosos

Solórzano Foppa se destacó cuando fue jefe de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público. Entre 2016 y 2018 dirigió la autoridad tributaria (SAT), donde llevó a prisión y obligó a pagar impuestos a decenas de empresarios poderosos.

En redes sociales hablaba sin reservas sobre las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha. En 2025 denunció una presunta vinculación entre el Barrio 18 y el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

También cuestionó la fuga de una veintena de miembros de esa pandilla de una prisión de máxima seguridad, y su trabajo ayudó a condenar al líder de la banda, Aldo Ochoa, alias “El Lobo”.

En 2023 formó parte, por poco tiempo, de la defensa del periodista José Rubén Zamora. Dejó el caso tras ser acusado por el Ministerio Público de obstaculizar el proceso.

Arévalo repudió “enérgicamente” el asesinato en la red social X.

“Sus autores, materiales e intelectuales, deben pagar las consecuencias con todo el peso de la ley”, escribió el mandatario.

Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, la ONU y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, condenaron el crimen y pidieron una investigación exhaustiva.

“Investigó y denunció públicamente cómo opera el crimen organizado en Guatemala”, escribió Ana María Méndez, directora de WOLA para Centroamérica.