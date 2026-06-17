Asesina a hombre por chocar su carrito de supermercado en Estados Unidos

Un hombre de 46 años murió baleado en Sumiton, Alabama, tras una discusión con un joven de 18 años con autismo de alto funcionamiento. El incidente ocurrió el 3 de junio en un Walmart, cuando Timothy Crawford se enfadó con la víctima, Stephen Justus Morrow, porque este había rozado accidentalmente con su carrito de compras a uno de sus amigos.

Según la policía, Crawford esperó a que Morrow y su esposa salieran del supermercado, los siguió en su camioneta con las luces apagadas y acelerando el motor. Los vehículos terminaron en el estacionamiento de un restaurante, donde Morrow intentó evitar que lo siguieran hasta su casa. Al bajar de su automóvil, rompió una ventanilla de la camioneta del joven e intentó entrar, momento en el que Crawford le disparó en el pecho. Las últimas palabras de la víctima fueron para su esposa: “Kayla, me estoy muriendo, te amo”.

Un juez concedió una fianza de 250 000 dólares al joven, quien quedó bajo arresto domiciliario con prohibición de portar armas y de usar redes sociales. Su padre declaró que le había regalado una pistola de 9 mm por su cumpleaños número 18 y que el joven es disléxico.

Crawford confesó que disparó “porque estaba enojado” y se entregó a las autoridades acompañado por sus padres, después de haber huido del lugar del crimen.

Ira entre estadounidenses va en aumento

En Estados Unidos, los niveles de ira entre la población han captado la atención de investigadores y autoridades de salud pública. Encuestas recientes del Pew Research Center y de Gallup muestran que alrededor del 40% de los adultos reconocen sentirse enojados con frecuencia, un indicador que refleja tensiones sociales y económicas acumuladas.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierte que la ira sostenida no solo afecta la convivencia, sino que también se relaciona con problemas de salud como hipertensión, enfermedades cardíacas y un mayor riesgo de depresión.

Los especialistas señalan que el estrés económico es uno de los principales detonantes. La inflación y la inseguridad laboral han incrementado la frustración de millones de ciudadanos, mientras que la polarización política ha convertido las discusiones cotidianas en escenarios de confrontación emocional.

Más de la mitad de los encuestados por Gallup admitieron que los debates políticos generan enojo frecuente en su vida diaria.

El National Institute of Mental Health (NIMH) ha advertido que la irritabilidad sostenida está vinculada con un aumento en diagnósticos de ansiedad y depresión, lo que subraya la necesidad de programas de manejo emocional y resiliencia en las comunidades.