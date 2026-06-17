Trump reitera críticas a México por narcotráfico: “ Ha perdido el control de su territorio”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar críticas hacia México al asegurar que los cárteles del narcotráfico mantienen un control significativo sobre el territorio nacional y que el tráfico de drogas hacia su país continúa llegando principalmente a través de la frontera sur.

Durante declaraciones al término de la cumbre del G7 en Francia, Trump afirmó que las acciones de su gobierno han logrado reducir considerablemente el ingreso de drogas por distintas rutas. Según señaló, el tráfico marítimo ha disminuido un 97 por ciento, mientras que el terrestre ha caído más de un 60 por ciento.

El tráfico de drogas por vía marítima ha descendido un 97%, y por tierra ha bajado más del 60%; ahora vamos a centrarnos en el tráfico terrestre, ya que las drogas llegan a través de México, un país que ha perdido el control de su territorio. Los cárteles controlan México, y es triste; la presidenta es una mujer muy buena, pero está muy asustada. Los cárteles de la droga controlan totalmente México”, declaró Trump.

El mandatario insistió en que “México ha perdido el control de su país” y que los cárteles “dirigen totalmente” el territorio, subrayando que la lucha contra el narcotráfico seguirá siendo una prioridad para su administración.

Donald Trump ha lanzado múltiples críticas hacia México en los últimos meses

En mayo, Trump declaró que “si México no hace su trabajo, nosotros lo haremos”, en referencia a la lucha contra el narcotráfico. El presidente estadounidense presentó una nueva estrategia antiterrorista enfocada en los cárteles, con la intención de neutralizar sus operaciones y frenar el tráfico de drogas hacia su país.

Días después, en un acto público, Trump endureció aún más su discurso al afirmar que “en México gobiernan los cárteles y nadie más”. El mandatario acusó al Estado mexicano de haber perdido el control frente al crimen organizado.

Estas declaraciones se dieron en medio de tensiones diplomáticas con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien defendió la soberanía nacional y aseguró que México sí está cumpliendo con su responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico.

En febrero, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Trump volvió a pronunciarse. A través de su red Truth Social, instó a México a “intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas”.

El mandatario calificó la captura y muerte del capo como un triunfo, pero advirtió que la violencia posterior demostraba la necesidad de redoblar acciones. Trump incluso sugirió que Estados Unidos debía aprovechar ese momento para exigir la extradición inmediata de mandos medios sobrevivientes.