Autoridades de Estados Unidos revelan texto del acuerdo de paz con Irán

Estados Unidos y sus aliados se comprometieron a patrocinar un fondo de reconstrucción de 300,000 millones de dólares para Irán, según el protocolo de acuerdo divulgado este miércoles por fuentes oficiales estadounidenses.

El documento establece que Teherán diluirá su uranio enriquecido bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), mientras que Washington facilitará la reactivación de la economía iraní.

El texto también contempla que Irán podrá volver a vender petróleo una vez firmado el memorando. Un alto funcionario estadounidense explicó que se negociará un mecanismo para gestionar las reservas de uranio enriquecido “con metodología para realizar la dilución in situ bajo la supervisión del OIEA”.

En coordinación con socios regionales, Estados Unidos desarrollará un plan definitivo de reconstrucción y desarrollo económico para Irán, con un valor mínimo de 300,000 millones de dólares. El presidente Donald Trump defendió el acuerdo al término de la cumbre del G7 en Francia, asegurando que su objetivo es evitar una “catástrofe económica”.

Lo único que no quería ver era una catástrofe económica. Si se hubiera seguido por este camino, eso podría haber ocurrido”, declaró Trump ante periodistas.

Firma del acuerdo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán indicó que evalúa la posibilidad de que los presidentes de ambos países firmen el protocolo en Suiza. El portavoz Esmail Baqai señaló que “una de las ideas es que la firma la lleven a cabo los presidentes de ambos países, algo que se está evaluando actualmente”.

Hasta ahora, se había informado que Estados Unidos estaría representado por el vicepresidente JD Vance y que Irán enviaría al presidente del Parlamento y principal negociador, Mohamad Baqer Qalibaf.

Desde la cumbre del G7 en Évian, Trump adelantó que el texto podría firmarse “pronto”, quizá el jueves o viernes. Consultado sobre si permanecería en Europa para la firma, respondió que “podría” quedarse, aunque añadió que “no es el tipo de documento que yo debería firmar”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá a Trump en el palacio de Versalles este miércoles por la noche.