Detienen a padre que practicó cesárea a su hija porque “traía un demonio”

Rigoberto “N”, un hombre de 55 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil de Guatemala en puerto San José, Escuintla, acusado de parricidio y feminicidio en grado de tentativa. Según las autoridades, el padre habría atacado a su hija de 19 años y a su nieta recién nacida, practicándoles una cesárea con un cuchillo.

Vecinos alertaron a la policía tras escuchar gritos de auxilio desde el interior de la vivienda. Al ingresar, los agentes encontraron a la joven y a la bebé en estado delicado, trasladándolas de inmediato a un hospital, donde permanecen internadas desde el 5 de junio.

Rigoberto fue trasladado a la fiscalía, donde se le dictó prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. El detenido aseguró que abrió el vientre de su hija porque dentro había un “demonio”.

Demonio, ese era demonio, así era el gran bulto, negro. Eso salió primero. Yo le aclamé a Dios y salió la criatura, pues”, declaró.

De acuerdo con el decreto 32-2010, conocido como Ley para la Maternidad Saludable, las mujeres embarazadas tienen derecho a recibir asistencia médica quirúrgica y hospitalaria gratuita para someterse a una cesárea, siempre que un médico la considere necesaria para salvar la vida de la madre o del bebé.

En Guatemala, cerca de siete de cada diez partos en hospitales privados se realizan por cesárea, según datos de Prensa Libre.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social establece protocolos obligatorios en casos específicos, como VIH, sufrimiento fetal o posiciones anormales del bebé, para evitar complicaciones.