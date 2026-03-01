Arde Oriente Medio; matan a líder iraní; caen misiles y drones en nueve países

TEHERÁN.– “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”.

Bombardeos de EU e Israel abaten al líder supremo iraní Alí Jamenei

El ayatolá murió en una ofensiva a gran escala tras ocupar por 36 años el mayor cargo político y moral de la República Islámica.

TEHERÁN.– El gobierno de Estados Unidos estuvo detrás del líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Ayer, en una operación conjunta con el ejército de Israel el ayatolá fue asesinado.

La televisión estatal iraní confirmó la muerte de Jamenei a primera hora del domingo, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara la muerte del clérigo de 86 años, al que describió como “una de las personas más malvadas de la historia”.

“El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyyed Ali Jamenei, fue martirizado en un ataque israelí-estadunidense el sábado”, reportó vía X la cadena estatal INRA.

Las autoridades anunciaron 40 días de luto, mientras que los Guardianes de la Revolución iraníes prometieron un “castigo severo” a los “asesinos” del ayatolá.

En las primeras horas de ayer, el gobierno de Israel anunció un ataque al que calificó de “preventivo”, al que denominó Operación Rugido de León, al cual Estados Unidos se sumó posteriormente.

Estas operaciones iban dirigidas contra lanzadores de misiles balísticos y la defensa antiaérea de Teherán.

El saldo fue de 201 fallecidos y 747 lesionados en todo el país islámico, de acuerdo con las cifras de la Media Luna Roja.

Las Fuerzas de Defensa de Israel emplearon unos 200 aviones de combate en lo que definieron como la mayor misión aérea de su historia, atacando 500 objetivos en todo Irán, incluidos sistemas de defensa dañados el año pasado.

Irán respondió inmediatamente con el lanzamiento de misiles contra Israel.

Mientras tanto, desde su residencia de Mar-a-Lago el presidente Donald Trump dirigía un mensaje explicando que los ataques eran necesarios para eliminar la amenaza del programa nuclear iraní y sistemas de misiles con capacidad para alcanzar territorio estadunidense.

Sin embargo, luego de unas 11 horas de ofensiva, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue el primero en afirmar que había “numerosos indicios” de que Alí Jamenei había muerto en un bombardeo.

“Durante 47 años, el régimen de los ayatolás ha exigido ‘Muerte a Israel’ y ‘Muerte a Estados Unidos’. Ha derramado nuestra sangre, asesinado a muchos estadunidenses y masacrado a su propio pueblo”, afirmó Netanyahu.

“No se debe permitir que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitan amenazar a toda la humanidad”, agregó.

Según el portavoz militar israelí Effie Defrin, entre los muertos también figuran el jefe de los Guardianes de la Revolución, el general Mohamad Pakpour, Ali Shamkhani, asesor de Jamenei, y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh.

También murieron la hija, el yerno y la nieta del ayatolá, según medios estatales.

Desde primeras horas de la mañana, cuando comenzó el ataque, Netanyahu y Trump dieron a entender que querían un cambio de régimen y animaron a los iraníes a sublevarse.

“Cuando hayamos terminado, tomen el poder, les tocará a ustedes hacerlo”, dijo el mandatario estadounidense.

“Ha llegado el momento de que todos los sectores del pueblo iraní —los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis— se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y pacífico”, agregó Netanyahu.

Más allá de Teherán, también hubo explosiones en las ciudades de Isfahán, Qom, Karaj, Kermanshah, Minab, Lorestán y Tabriz, en diferentes puntos del país, según los medios de comunicación del país islámico.

En respuesta, previo al anuncio de la muerte del ayatolá, Irán calificó los ataques de injustificados e ilegales y respondió con misiles lanzados contra Israel y al menos otros siete países árabes.

Se trató de Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak, además de Israel.

Asimismo, bombardeó las bases militares estadunidenses de la región.

Jerusalén fue la primera ciudad del país hebreo que recibió la respuesta iraní a la operación conjunta.

Luego fue el turno del cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadunidense en Baréin, que fue atacada con misiles iraníes, confirmó la cadena France 24.

Mientras tanto, las bases estadunidenses en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos eran también blanco de ofensivas. Se detectaron explosiones en las ciudades de Dubái y Abu Dhabi.

La respuesta más feroz

Casi 19 horas después del inicio de las operaciones, los medios estatales iraníes confirmaron el deceso de su líder.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, prometieron la ofensiva “más feroz de la historia” contra Israel y Estados Unidos, tras los ataques.

“La operación ofensiva más feroz de la historia de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán comenzará en cualquier momento contra los territorios ocupados y las bases terroristas estadunidenses”, expresó la agrupación militar.

La ofensiva ocurrió tras semanas de advertencias y rondas de negociaciones entre Estados Unidos e Irán mediadas por Omán, con el supuesto objetivo de lograr el final de las actividades nucleares a cambio de relajar las sanciones económicas.