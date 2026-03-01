EU-Irán: 47 años de relación hostil; casi medio siglo de relación conflictiva

PARÍS.— Irán y Estados Unidos tienen relaciones conflictivas desde la Revolución Islámica de 1979 y la toma de rehenes en la embajada estadunidense en Teherán.

Siete meses después de la proclamación de la República Islámica de Irán, estudiantes islamistas tomaron la embajada de Estados Unidos, exigiendo la extradición del sha derrocado, Mohamed Reza Pahlavi, que seguía tratamiento médico en Estados Unidos. Unos 52 diplomáticos y empleados fueron tomados como rehenes durante 444 días.

En 1980, Washington rompió relaciones diplomáticas con Irán e impuso un embargo comercial.

El 30 de abril de 1995 Estados Unidos anunció un embargo económico total contra Irán, acusado por el presidente Bill Clinton de apoyar el “terrorismo”.

George W. Bush, incluyó a Irán entre los países del “eje del mal” que apoyaban el “terrorismo”, junto con Irak y Corea del Norte.

Y en 2019, Washington incluyó a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, en su lista de “organizaciones terroristas extranjeras”.

Programa nuclear

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) dio cuenta en 2011 de informaciones “creíbles” según las cuales Irán llevó a cabo actividades relacionadas con el desarrollo de un “artefacto nuclear explosivo” en el marco de un “programa estructurado”.

Diez años después, el 14 de julio de 2015, Irán y seis grandes potencias (entre esas EU) alcanzaron en Viena un acuerdo para impedir que Teherán se dotara de armamento nuclear, a cambio de un levantamiento gradual de las sanciones internacionales. El pacto fue ratificado por la ONU.

Sin embargo, en 2018, durante su primer mandato, Donald Trump, anunció la retirada unilateral de su país del acuerdo y posteriormente anunció el restablecimiento de sanciones.

Un año después, Irán empezó a incumplir algunas de sus obligaciones del acuerdo de 2015.

En 2020, el poderoso general Qasem Soleimani murió en un bombardeo estadunidense en Bagdad.

Trump aseguró que Soleimani estaba preparando ataques “inminentes” contra diplomáticos y militares estadunidenses.

El 21 de junio de 2025, durante una guerra de 12 días entre Israel e Irán, Estados Unidos lanzó bombardeos contra tres sitios nucleares iraníes con la denominada Operación Martillo de Medianoche.

Rusia, un aliado muy cercano

Irán es uno de los aliados más cercanos de Rusia, junto con China, Corea del Norte, Cuba y Venezuela.

Aunque el Kremlin tiene acuerdos de cooperación estratégica con la república islámica y otros de sus aliados, que incluyen la asistencia recíproca en caso de agresión contra uno de ellos, Rusia se ha limitado a condenar los ataques recientes contra Irán y Venezuela.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, habló ayer por teléfono con su homólogo iraní, Abbas Araqhchi. quien le informó sobre los intentos de Irán de repeler los ataques de EU e Israel.

El movimiento islamista palestino Hamás también condenó “con la mayor firmeza la agresión estadunidense-sionista”.

Su posición geográfica entre Europa y Asia ha convertido históricamente a Irán en un actor imprescindible para el comercio, pero en los últimos años, debido a las sanciones y a las tensiones geopolíticas, muchos países evitan esta ruta.

Irán posee algunas de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, con alrededor de 10% de las reservas mundiales de petróleo y aproximadamente 15% de las reservas de gas natural.

