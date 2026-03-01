Cierran una ruta petrolera vital; cortan accesos por mar y aire

TEHERÁN.– La operación militar de Estados Unidos e Israel que abatió al ayatolá Alí Jamenei derivó en cierres del espacio aéreo en siete países de Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que el estrecho de Ormuz, vital para el transporte mundial, no es seguro debido a los ataques de Israel y de Estados Unidos y que fue cerrado a los barcos este sábado, informaron medios locales.

“Los Guardianes de la Revolución advirtieron a varios barcos de la inseguridad en torno al estrecho y que no es seguro pasar por el estrecho en este momento”, indicó la agencia de prensa Tasnim.

“Con el cese del paso de los barcos y petroleros por el estrecho de Ormuz, el estrecho quedó de facto cerrado”, agregó.

La misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo también tomo medidas. Según el teniente coronel Sócrates Ravanos, los buques recibieron mensajes de radio de alta frecuencia en los que el ejército ideológico de Irán afirma que “ningún barco tiene permitido pasar por el estrecho de Ormuz”.

Este estrecho paso, que conecta el golfo Pérsico con el océano Índico, es crucial para el transporte marítimo de petróleo.

Además, es la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo, pues conecta a los mayores productores de petróleo del golfo Pérsico, como Arabia Saudí, Irán, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Dos de las mayores navieras del mundo, CMA CGM y Hapag-Lloyd, ordenaron ayer a sus buques no navegar por aguas de la región del golfo Pérsico ante la escalada militar en Medio Oriente y un posible riesgo para las embarcaciones de la zona.

Estados Unidos, por su parte, llamó a los buques comerciales a mantenerse alejados de la región y pidió que mantengan una distancia de 30 millas náuticas con respecto a los buques militares estadunidenses a fin de reducir el riesgo”.

Y la Fuerza Naval de la Unión Europea se declaró “en estado de máxima alerta”.

De acuerdo con datos compartidos por el sitio especializado Marine Traffic, una parte de los buques petroleros dieron media vuelta o se detuvieron antes de cruzar el estrecho de Ormuz ayer, luego del reporte de las operaciones militares conjuntas.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana advirtió que siete países cerraron su espacio aéreo, en medio del conflicto.

Se trata de Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Kuwait, Palestina y Qatar.

Incluso, aerolíneas de todo el mundo cancelaron ayer sus vuelos hacia la región, en medio de las 19 horas de ofensiva de Israel y Estados Unidos.

Compañías como Air France, Air India, Turkish Airlines, Norwegian, Air Algerie y Lufthansa se vieron obligadas a cancelar sus vuelos en este corredor aéreo que actúa como puente entre Europa, Asia y África y que concentra una parte esencial del tráfico global, con millones de pasajeros en tránsito cada año.

De acuerdo con Cirium, una empresa de análisis especializada en aviación, tan sólo ayer estaba programada la llegada de unos cuatro mil 218 vuelos, de los que 966 fueron cancelados, es decir, 22.9%.

Las aerolíneas más afectadas fueron Emirates, Qatar Airways y Etihad.

El dato

Ruta clave

· El estrecho de Ormuz, punto de importancia estratégica mundial que separa las costas de Irán y Omán, se encuentra entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

· El 20% del petróleo que se consume en el mundo pasa por esta ruta.

· 14.2 millones de barriles de crudo y condensados transitaron por el paso cada día, en promedio, durante el primer trimestre del año pasado.

· 5.9 millones de barriles de productos petrolíferos transitaron por el estrecho en el primer trimestre de 2025.

Analizan efecto local y regional

La muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei impactará directamente al régimen y a la región de Oriente Medio.

Según un informe del Consejo de Relaciones Exteriores, la operación conjunta de Estados Unidos e Israel enciende alarmas sobre un aumento de ataques de milicias proxy en la región e incluso fuera de él.

Con lo que se esperan respuestas de milicias como Hezbolá, Hamás, los Hutíes, señaladas de vínculos con el régimen iraní.

El informe planteó el riesgo de una escalada nuclear, ya que organismos internacionales han cuestionado el enriquecimiento de uranio a niveles que podrían derivar en la fabricación de un arma nuclear.

También se abren dudas sobre una posible represión interna más brutal y mayor vigilancia contra civiles y disidencias.

No hay escenario claramente positivo, incluso para la relación con Estados Unidos.

“Si matas o amenazas a estadunidenses en cualquier lugar del mundo, como lo ha hecho Irán, entonces te perseguiremos y mataremos”, declaró el secretario de Guerra, Pete Hegseth ayer tras la ofensiva.

Verónica Mondragón