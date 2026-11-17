Miles de usuarios reportaron dificultades para acceder a distintos servicios de Apple, entre ellos App Store, iCloud, Apple Pay y Apple Music, durante una interrupción que también afectó el inicio de sesión y las opciones de soporte técnico de la compañía.

La propia empresa reconoció los problemas en su página de estado del sistema, donde informó sobre fallas en la App Store, Apple Music y AppleCare en el dispositivo, además de inconvenientes relacionados con las cuentas de iCloud y el acceso a sus servicios.

Los reportes también incluyeron problemas con Apple Pay, la plataforma de pagos digitales de la compañía.

Miles de usuarios reportaron interrupciones en App Store, iCloud, Apple Pay y Apple Music. Especial

De acuerdo con Downdetector, sitio que monitorea interrupciones en servicios digitales a partir de los reportes de usuarios, las notificaciones de fallas en Apple Pay comenzaron a aumentar considerablemente alrededor de las 11:40 de la mañana.

Los avisos relacionados con iCloud también registraron un incremento poco antes del mediodía. Sin embargo, la plataforma aclaró que sus cifras no significan que todos los usuarios estén experimentando los mismos problemas.

Disminuyen los reportes de fallas en Apple Pay

Fox News informó que los reportes sobre problemas con Apple Pay llegaron a superar las 2 mil incidencias en Estados Unidos en un momento determinado.

Posteriormente, la cifra comenzó a disminuir hasta ubicarse alrededor de mil reportes, lo que apuntaba a una reducción de los avisos de usuarios afectados.

Las fallas se sumaron a una serie de interrupciones registradas recientemente en servicios tecnológicos, financieros y de comunicaciones en Estados Unidos.

Otras interrupciones recientes en Estados Unidos

Tan solo el lunes, una caída en los servicios bancarios comenzó en Chase Bank y también afectó a clientes de Wells Fargo, Bank of America y la plataforma de transferencias Zelle, entre otras instituciones.

Miles de usuarios reportaron interrupciones en App Store, iCloud, Apple Pay y Apple Music. Especial

La semana pasada, otra interrupción en los sistemas de comunicación afectó el tráfico aéreo en distintas partes del país.

Además, una falla en los servicios de Microsoft impidió que numerosos usuarios consultaran sus correos electrónicos de Outlook y utilizaran herramientas de Microsoft 365, como Teams y Word.