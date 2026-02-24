Cesan en Venezuela a esposa de Alex Saab
La pareja del prestanombres de Maduro se desempeñaba como viceministra de Comunicación
CARACAS.– Camilla Fabri, esposa del empresario Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, fue cesada del cargo que ocupaba en el gobierno de Venezuela.
“He designado a Rander Peña como viceministro para Comunicación Internacional. Agradecemos a Camilla Fabri de Saab por su desempeño al frente de este Despacho”, declaró la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en un comunicado.
Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021.
Venezuela lo calificó de secuestro mientras lo defendía como un “héroe”.
Incluso Camilla Fabri fue una de las principales voceras y defensora durante el arresto del empresario.
Sin embargo, Delcy Rodríguez apartó a Alex Saab de sus funciones en enero pasado, luego de la caída de Maduro.
Estaba a cargo del ministerio de la Industria y también de las inversiones internacionales.
Sigue presión
En tanto, un ataque contra una presunta lancha de narcotraficantes mató a tres personas ayer en el Caribe, informó el Comando Sur estadunidense.