Cesan en Venezuela a esposa de Alex Saab

CARACAS.– Camilla Fabri, esposa del empresario Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, fue cesada del cargo que ocupaba en el gobierno de Venezuela.

“He designado a Rander Peña como viceministro para Comunicación Internacional. Agradecemos a Camilla Fabri de Saab por su desempeño al frente de este Despacho”, declaró la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en un comunicado.

Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021.

Venezuela lo calificó de secuestro mientras lo defendía como un “héroe”.

Incluso Camilla Fabri fue una de las principales voceras y defensora durante el arresto del empresario.

Sin embargo, Delcy Rodríguez apartó a Alex Saab de sus funciones en enero pasado, luego de la caída de Maduro.

Estaba a cargo del ministerio de la Industria y también de las inversiones internacionales.

Sigue presión

En tanto, un ataque contra una presunta lancha de narcotraficantes mató a tres personas ayer en el Caribe, informó el Comando Sur estadunidense.