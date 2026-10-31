Alerta sanitaria: Retiran más de 4.3 millones de tubos de pasta dental

Más de 4.3 millones de tubos de pasta dental forman parte de un retiro voluntario en Estados Unidos que afecta a productos para niños y adultos, entre ellos versiones infantiles con diseños de Barbie, Hot Wheels y My Little Pony.

La medida involucra a Pritam International Private Limited, fabricante de los dentífricos, y a Ashtel Studios Inc., distribuidora. La empresa inició el retiro el 10 de septiembre y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) lo clasificó como Clase II el 19 de octubre.

El expediente atribuye el retiro a desviaciones de las buenas prácticas de manufactura (CGMP, por sus siglas en inglés), pero no describe el defecto concreto. Según Medical Daily, no hay reportes de enfermedades ni lesiones.

Qué pastas dentales están en la lista

El retiro comprende 17 presentaciones de las líneas Brush Buddies, evo y ARU. Entre las infantiles aparecen Barbie sabor chicle, Hot Wheels sabor fresa, Crayola Silly Scents y My Little Pony, además de variedades de helado de vainilla, chocolate, galletas con crema y menta con chips de chocolate.

El expediente contabiliza 4 millones 301 mil 700 tubos. La presentación con más unidades es Brush Buddies Whitening Anticavity Fluoride con bicarbonato, menta fresca, con casi 798 mil tubos. Le siguen Hot Wheels, con 411 mil 600, y Barbie, con 409 mil 800.

También figuran 405 mil 336 tubos de evo Advanced Whitening, 389 mil 880 de evo Sensitive y alrededor de 320 mil por cada una de las tres variedades de Crayola Silly Scents: chicle, sandía y fresa. Las líneas ARU suman 15 mil 264 tubos por variedad, y My Little Pony, 17 mil 400.

Los tubos tienen contenidos de 99 gramos o 113 gramos, equivalentes a 3.5 y cuatro onzas, respectivamente. La presentación doble de Brush Buddies contiene dos tubos de 99 gramos.

Cómo saber si tu pasta dental está incluida

El nombre o el sabor no bastan para saber si un producto está alcanzado: la identificación depende del número de lote y la fecha de vencimiento impresos en el envase, según el expediente.

Barbie sabor chicle tiene seis lotes, con vencimientos entre el 28 de febrero de 2027 y el 13 de mayo de 2028. My Little Pony sabor chicle tiene dos lotes, con vencimientos el 30 de noviembre de 2026 y el 23 de abril de 2027.

La FDA define la Clase II como una situación en la que el uso o la exposición al producto puede causar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, o en la que la probabilidad de consecuencias graves es remota. La clasificación no demuestra que alguien vaya a enfermar.

Según Medical Daily, las desviaciones de CGMP no significan necesariamente que el producto sea defectuoso, y la FDA no ha dicho si las pruebas encontraron algún defecto.

Pritam International figura con domicilio en Bhagwanpur, distrito de Haridwar, India, y Ashtel Studios tiene sede en Ontario, California. La distribución abarca todo Estados Unidos, aunque no significa que cada tienda haya recibido todas las presentaciones.

Los consumidores deben revisar el lote antes de desechar el producto. Pueden tirarlo o contactar al comercio o al fabricante para pedir un reembolso o reemplazo. La lista completa está en el sitio de la FDA, bajo el evento 99849.