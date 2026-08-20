Alerta sanitaria: Retiran FAMOSA granola por riesgo de salmonela

Una granola comercializada como alimento para la lactancia fue retirada del mercado en Estados Unidos por un posible riesgo de contaminación con salmonela. Se trata de Lacnola Lactation Granola, de The Hampton Grocer, vendida en bolsas rosas de 8 onzas mediante pedidos por internet y Amazon.

La compañía inició el retiro después de que su proveedor de ingredientes le informara que una muestra de Organic SuperGreens Powder Mix había dado positivo a salmonela. Esta mezcla contiene moringa orgánica, ingrediente utilizado en los lotes afectados.

Hasta ahora, no se han reportado enfermedades relacionadas con el producto. Sin embargo, la empresa suspendió su producción mientras continúa la investigación junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Revisa estos lotes antes de consumir la granola

El retiro corresponde a bolsas con código UPC 850035324554. Los lotes afectados son HGLC-102125, con caducidad del 21 de octubre de 2026, y HGLC-021326, con vencimiento del 13 de febrero de 2027.

Los códigos aparecen impresos en tinta negra en la parte posterior superior izquierda del empaque. El producto fue distribuido a nivel nacional entre el 21 de octubre de 2025 y el 12 de agosto de 2026, por lo que algunos consumidores todavía podrían tenerlo en casa.

La empresa aclaró que, hasta ahora, ni la granola terminada ni la moringa utilizada específicamente en esos lotes han dado positivo a salmonela. Por ello, el retiro se realiza como medida preventiva.

Las personas que tengan alguno de los productos señalados deben no consumirlos y desecharlos, además de contactar al establecimiento donde realizaron la compra para solicitar un reembolso.

La salmonela puede provocar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Aunque muchas personas se recuperan, las infecciones pueden ser más graves en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.