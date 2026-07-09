Recaudan más de 256 mil dólares para ayudar a la familia del mexicano asesinado por ICE

Tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicano de 52 años abatido por un agente del ICE, la comunidad latina en Estados Unidos ha respondido con una muestra de solidaridad que se ha materializado en una campaña de recaudación en GoFundMe, impulsada por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

La organización, reconocida por su defensa histórica de los derechos de los hispanos, presentó la campaña como un esfuerzo para acompañar a la esposa y a los tres hijos de Salgado en un momento de duelo y vulnerabilidad. En el mensaje de lanzamiento se subraya que Lorenzo era “el alma de su familia”, un hombre trabajador que dedicó su vida a asegurar un futuro mejor para sus hijos.

La meta fijada es de 350,000 dólares y hasta la mañana del jueves ya se habían reunido 256,273 dólares (4.4 millones de pesos mexicanos). Entre los donadores más visibles se encuentra el activista uruguayo-estadounidense Carlos Eduardo Espina, quien ha respaldado públicamente la causa.

El texto de la campaña destaca la figura de Salgado como un padre dedicado y un esposo comprometido. “Todo lo que construyó, lo hizo por ellos. Ahora, tres jóvenes deben seguir adelante sin su padre, y su madre debe encontrar la manera de mantener unida a la familia”, señala LULAC.

Los fondos recaudados se destinarán directamente a cubrir gastos de funeral y entierro, apoyo legal y necesidades cotidianas de la familia. La organización también ha pedido a la comunidad “repetir el nombre” de Lorenzo Salgado como un acto de memoria y resistencia.

La comunidad latina en EU recaudó 256,273 dólares para apoyar a la familia de Lorenzo Salgado, mexicano abatido por ICE en Houston. Especial

¿Quién era Lorenzo Salgado Araujo?

Originario de México, Lorenzo llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos sin documentos, aunque estaba en proceso de regularizar su situación migratoria. Se dedicaba a la construcción de viviendas en Houston, actividad con la que generaba empleo para otros migrantes latinos. Su familia lo recuerda como un hombre humilde, trabajador y aficionado de la selección mexicana y de las Chivas, cuya prioridad era su esposa y sus tres hijos nacidos en Estados Unidos.

En palabras de su hijo Ronaldo, Lorenzo era alguien que “siempre daba oportunidades de trabajo a quienes lo necesitaban” y que enseñaba a sus hijos que la educación era el camino para salir adelante.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el operativo ocurrió a las 6:50 de la mañana del 7 de julio, cuando agentes del ICE intentaron detener el vehículo de Salgado Araujo. Según el comunicado oficial, el mexicano embistió una unidad de ICE, ignoró órdenes verbales y trató de atropellar a un agente, lo que llevó a un oficial a disparar en defensa propia. Lorenzo fue trasladado a un hospital, donde murió por las heridas. El FBI quedó a cargo de la investigación.

La postura de la familia

Los hijos de Lorenzo rechazaron la versión oficial y aseguraron que su padre “no opuso resistencia”. Respaldados por abogados y congresistas demócratas en Texas, exigieron que se publiquen los videos de las cámaras corporales de los agentes para esclarecer lo ocurrido.

Señalaron que las imágenes difundidas hasta ahora solo muestran a Lorenzo herido en el suelo, intentando recibir ayuda. Para ellos, el caso refleja un exceso de fuerza y pidieron que se recuerde a su padre como un hombre honesto y trabajador, no como un “perfil de peligro” descrito por las autoridades.

La reacción del Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno prepara acciones jurídicas y diplomáticas tras la muerte de Salgado Araujo. Confirmó que se emitirán notas diplomáticas para exigir información y que el caso será planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sheinbaum cuestionó el uso de la fuerza en operativos migratorios, subrayando que la condición migratoria de una persona “no justifica acciones violentas”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también informó que dará acompañamiento consular a la familia y que solicitará una investigación transparente a las autoridades estadounidenses.