Más de 2 mil vuelos cancelados en Reino Unido por problema técnico; descartan ciberataque

Más de dos mil vuelos fueron cancelados en apenas dos días en el Reino Unido debido a un problema técnico en los sistemas de procesamiento del Servicio Nacional de Control Aéreo (NATS), registrado el martes.

La firma especializada en análisis de aviación Cirium informó que solo el martes se cancelaron 1,746 vuelos, 903 salidas y 843 llegadas, lo que representó cerca del 30% de las operaciones programadas en todo el país. Este miércoles, hasta el momento, se han suspendido 327 vuelos adicionales, equivalentes al 5% de la programación.

El aeropuerto más afectado es Heathrow, el de mayor tráfico del Reino Unido y uno de los más transitados de Europa, que ha tenido que cancelar 120 llegadas y 67 salidas. La aerolínea British Airways reportó que al menos 190 de sus rutas fueron suspendidas, explicando que “con tantos aviones y tripulaciones fuera de lugar, no les quedó más remedio que cancelar”.

El director ejecutivo de NATS, Martin Rolfe, declaró a BBC Radio que el incidente no se debe a un ciberataque y aseguró que se llevará a cabo una investigación “exhaustiva” para esclarecer lo ocurrido.

La ministra británica de Transportes, Heidi Alexander, convocó a Rolfe para abordar la crisis, que se convierte en la tercera gran interrupción aérea en el Reino Unido en poco más de tres años.

En agosto de 2023, más de 700 mil pasajeros sufrieron cancelaciones por un fallo en los sistemas de NATS, y en julio de 2025 otro “problema técnico” en un centro de control cercano a Londres afectó decenas de rutas, aunque fue resuelto en pocos minutos.