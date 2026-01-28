¿Afectará tus envíos? Amazon recortará 16,000 puestos de trabajo

El gigante del comercio electrónico Amazon anunció este miércoles un recorte de 16,000 puestos de trabajo a nivel mundial, como parte de un ajuste corporativo que se suma a una serie de medidas enfocadas en eficiencia operativa, reestructuración del negocio físico y mayor inversión en inteligencia artificial.

La información fue comunicada directamente a los empleados mediante un mensaje interno oficial de la compañía.

Los recortes que estamos implementando hoy impactarán a alrededor de 16,000 puestos de trabajo en Amazon”, sin detallar en qué regiones o divisiones se concentrarán los despidos, se indicó en un comunicado.

Amazon señaló que, cuando sea posible, algunos empleados afectados podrán ser reubicados en nuevos cargos dentro de la compañía.

Este ajuste se suma al anuncio realizado en octubre, cuando Amazon informó la eliminación de 14,000 empleos corporativos, principalmente en áreas administrativas, como parte de un plan de reducción en varias etapas.

Paquetes con el logotipo de Amazon en el centro de distribución. AFP

Amazon y su peso como empleador

Amazon es actualmente una de las mayores empleadoras de Estados Unidos, con aproximadamente 1.5 millones de trabajadores a nivel global.

La mayoría de su fuerza laboral se concentra en almacenes, logística y centros de distribución, áreas que han sido clave para su modelo de entregas rápidas.

En contraste, los recortes recientes han impactado sobre todo a puestos de oficina y áreas corporativas.

En los últimos años, Amazon ha incrementado de forma significativa sus inversiones en inteligencia artificial, particularmente en...

Automatización logística

Automatización logística Optimización de inventarios

Servicios en la nube a través de AWS

Desarrollo de modelos de IA generativa

Analistas señalan que estos ajustes laborales reflejan una reorientación del gasto hacia tecnología de alto impacto, en un entorno económico más competitivo.

Resultados financieros en puerta

Amazon tiene previsto publicar sus resultados financieros correspondientes a 2025 el próximo 6 de febrero, fecha clave para evaluar el impacto.

Los recortes de personal

Los recortes de personal El cierre de tiendas físicas

La estrategia de crecimiento digital

Cierra tiendas Go y Fresh

El martes 27 de enero, Amazon anunció el cierre de todas las tiendas físicas Amazon Go y Amazon Fresh, como parte de una estrategia para potenciar los servicios de entrega rápida a domicilio a través de Whole Foods Market.

En un comunicado oficial, la empresa informó.

Cerrará tiendas físicas Amazon Go y Amazon Fresh y convertirá varios locales en tiendas Whole Foods Market”.

¿Qué es Whole Foods Market?

Whole Foods Market es una cadena estadounidense de supermercados especializados en alimentos naturales y orgánicos, adquirida por Amazon en 2017.

Como parte de esta nueva estrategia.

Whole Foods incrementará su presencia física

Se abrirán minitiendas de formato reducido

Sustituirán parte de los locales de Amazon Go y Fresh

“Está redefiniendo la comodidad y la experiencia de compra en el supermercado de barrio”, con énfasis en comidas para llevar, café y productos esenciales.

La empresa argumentó que la decisión responde a un cambio en los hábitos de consumo.

Los compradores estadounidenses recurren cada vez más a la entrega en línea

Buscan rapidez, conveniencia y alimentos frescos a domicilio

Amazon destacó que en 2025 este servicio registró un crecimiento notable.

Se entregaron más comestibles a mayor velocidad que nunca”, facilitando el acceso a alimentos asequibles y de alta calidad.

El último día de operación de Amazon Go y Amazon Fresh será el 1 de febrero,

excepto en California, donde algunas sucursales permanecerán abiertas temporalmente para cumplir con requisitos regulatorios estatales.

asc